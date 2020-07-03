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03.07.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Бронь от лукавого

Туристический бизнес опасается появления на рынке мошенников
Текст: Евгений Гайва
Поправки в закон об основах туристской деятельности, которые Госдума готовится рассмотреть во втором чтении, могут открыть на рынок путь мошенникам, считают представители туриндустрии.
Электронная путевка должна защитить туристов и при этом не повысить для них стоимость турпакета. Фото: Сергей Куксин Электронная путевка должна защитить туристов и при этом не повысить для них стоимость турпакета. Фото: Сергей Куксин
Электронная путевка должна защитить туристов и при этом не повысить для них стоимость турпакета. Фото: Сергей Куксин

Законопроектом предполагается ввести на туристическом рынке электронную путевку - специальный цифровой механизм, который позволит отслеживать движение средств туристов и исполнение обязательств туроператорами. Так было в той версии законопроекта, которую в первом чтении Госдума рассмотрела в мае. А ко второму чтению, назначенному на 8 июля, появились и другие нормы. При этом новой версии законопроекта в публичном доступе нет, отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

2,3 млрд рублей накоплено в фондах персональной ответственности туроператоров

Для функционирования путевки вводятся два новых платежа - один за электронную путевку, и второй - в гарантийный фонд. Платежи обязательные. "Предлагается любому предпринимателю, который оплачивает взнос в новый фонд, предоставить право войти в государственный реестр и работать под названием "российский туроператор", - сказал Игнатьев. Вот это и может открыть на рынок путь мошенникам, считает он.

Из-за платежей в новые фонды  российские туроператоры проиграют ценовую конкуренцию с зарубежными

Новая система станет альтернативой существующей. Сейчас, чтобы выйти на рынок, нужно оформить банковскую гарантию, внести страховую гарантию, сформировать фонд персональной ответственности и внести деньги в резервный фонд. В резервном фонде уже накоплен 421 млн рублей, а во всех фондах персональной ответственности - более 2,3 млрд рублей, отметил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Существующая система показала свою работоспособность, ломать ее нельзя, считают представители туриндустрии. К тому же, из-за платежей в новые фонды российские туроператоры проиграют ценовую конкуренцию с зарубежными. Законопроект нужно доработать и лучше это сделать после выхода туротрасли из кризиса, считают ее представители.

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