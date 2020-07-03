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03.07.2020 07:40
Рубрика: В мире

Twitter удалил термины "хозяин", "раб" и "черный список" из программных кодов

Текст: Максим Макарычев
Twitter удалил термины "хозяин", "раб" и "черный список", которые часто используются в программных кодах, созданных несколько десятилетий назад. Этот шаг объясняется борьбой с расизмом после убийства Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе. При этом, по оценкам экспертов, на замену терминов могут "уйти миллионы и месяцы", отмечает ВВС.

Инженерное подразделение Twitter опубликовало перечень терминов, от использования которых оно намерено отойти в своей практике "в пользу более инклюзивного языка". Список, в частности, включает замену термина "белый список" на "список разрешений" и "ведущий/ведомый" на "лидер/последователь". Отметим, что в июне основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал три миллиона долларов бывшему игроку Национальной Футбольной Лиги США (НФЛ), афроамериканцу Колину Капернику, координатору движения "Знай свои права", чтобы "содействовать освобождению и благополучию" общин меньшинств.

Фото: iStock
В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства

Глобальные бренды также постепенно меняют логотипы и названия своих продуктов, чтобы избежать расовых стереотипов. В последние недели ряд известных брендов заявили, что будут менять или пересматривать свой стиль. Среди них, компания Quaker Oats, которая переименовывает свою линейку сиропов и продуктов питания "Тетя Джемима".

Банк JPMorgan заявил, что также отказывается от устаревших терминов кодирования, поскольку движение "Black Lives Matter" пронизывает весь корпоративный мир. В банке намерены удалить ряд терминов из некоторых программных кодов. Проект веб-браузера Google Chrome и операционная система Android начали поощрять разработчиков избегать использования терминов "черный список" и "белый список".

На этом фоне социальные сети также испытывают давление со стороны тех, кто борется с расовой ненавистью. В частности, Facebook сталкивается с расширяющимся рекламным бойкотом в рамках кампании "Стоп ненависти к прибыли". Свое намерение прекратить деловые отношения с Facebook на этой неделе выразили треть его рекламодателей.

В мире США Digital Технологии Общество СМИ и соцсети Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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