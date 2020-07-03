Twitter удалил термины "хозяин", "раб" и "черный список" из программных кодов

Инженерное подразделение Twitter опубликовало перечень терминов, от использования которых оно намерено отойти в своей практике "в пользу более инклюзивного языка". Список, в частности, включает замену термина "белый список" на "список разрешений" и "ведущий/ведомый" на "лидер/последователь". Отметим, что в июне основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал три миллиона долларов бывшему игроку Национальной Футбольной Лиги США (НФЛ), афроамериканцу Колину Капернику, координатору движения "Знай свои права", чтобы "содействовать освобождению и благополучию" общин меньшинств.

Глобальные бренды также постепенно меняют логотипы и названия своих продуктов, чтобы избежать расовых стереотипов. В последние недели ряд известных брендов заявили, что будут менять или пересматривать свой стиль. Среди них, компания Quaker Oats, которая переименовывает свою линейку сиропов и продуктов питания "Тетя Джемима".

Банк JPMorgan заявил, что также отказывается от устаревших терминов кодирования, поскольку движение "Black Lives Matter" пронизывает весь корпоративный мир. В банке намерены удалить ряд терминов из некоторых программных кодов. Проект веб-браузера Google Chrome и операционная система Android начали поощрять разработчиков избегать использования терминов "черный список" и "белый список".

На этом фоне социальные сети также испытывают давление со стороны тех, кто борется с расовой ненавистью. В частности, Facebook сталкивается с расширяющимся рекламным бойкотом в рамках кампании "Стоп ненависти к прибыли". Свое намерение прекратить деловые отношения с Facebook на этой неделе выразили треть его рекламодателей.