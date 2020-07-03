В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19

Власти Соединенных Штатов заявили о выявлении 55 274 случаев COVID-19 в четверг вечером. Это самый большой рост в течение суток, когда-либо зарегистрированный в мире. Предыдущий "рекорд" был установлен Бразилией 19 июня - тогда за сутки был выявлен 54 771 случай, сообщает Reuters.





Вспышка накануне праздника

В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Это дало повод экспертам говорить о начале второй волны пандемии в Соединенных Штатах. Всплеск, отмечает The Associated Press, частично объясняется тем, что многие американцы перестали использовать маски и следовать правилам социального дистанцирования, а в последние несколько недель почти половина штатов резко сняла ограничительные меры. В то время как увеличилось число тестирований, вырос и процент положительных результатов.

Как отмечают американские СМИ, также резко возросло число госпитализаций в стране. Вспышки являются наиболее серьезными в Аризоне, Техасе и Флориде, которые вместе с Калифорнией за последнюю неделю открыли бары, рестораны и кинотеатры. Небраска и Южная Дакота остаются единственными штатами, где зафиксировано снижение количества случаев. Чиновники сферы здравоохранения предупреждают, что после празднования Дня независимости, когда многие американцы поедут к родственникам или в гости, число случаев может значительно возрасти. Многие штаты отменили фейерверки, а Калифорния и Флорида опять закрыли ранее открывшиеся пляжи.

Флорида ставит печальный рекорд

Еще одно "достижение" по количеству случаев для одного отдельно взятого региона в мире установила Флорида - здесь в четверг выявлено более 10 тысяч случаев, что на 16 процентов больше, чем на прошлой неделе, и в шесть раз больше, чем месяц назад. Штат, в котором проживает 21 миллион человек, сообщает о большем количестве ежедневно выявляемых случаях, чем в любой европейской стране в разгар вспышки пандемии.

В Калифорнии, другом эпицентре пандемии в США, количество случаев выросло на 37 процентов, а число госпитализаций увеличилось на 56 процентов за последние две недели. На национальном уровне 7 процентов тестов на коронавирус были положительными на прошлой неделе - по сравнению с 5 процентами на предыдущей неделе, согласно данным Reuters. Процент положительных тестов в Аризоне на прошлой неделе составил 24. Правительственные отчеты показали, что в штатах Невада, Южная Каролина и Техас число случаев COVID-19 выросло на 15 процентов. За последние две недели процент положительных тестов удвоился в Джорджии, Канзасе, Монтане, Мичигане, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Огайо. В Айдахо зафиксировано в пять раз больше случаев, чем на минувшей неделе.

Заразился экс-кандидат в президенты

Всего две недели назад Соединенные Штаты сообщали о 22 тысячах новых случаев в день. В настоящее время, согласно официальным подсчетам, в Америке фиксируется более чем 40 тысяч случаев восемь дней подряд, в том числе более 50 тысяч случаев три дня подряд. Доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, предупредил в начале этой недели, что ежедневный прирост новых случаев в США может достичь уровня в 100 тысяч человек без принятия стратегии общенациональных мер по снижению заболеваемости. "То, что мы видели, - это очень тревожная неделя", - сказал Фаучи, добавив, что если американцы не начнут подчиняться правилам поведения по время пандемии, страну "ждут серьезные трудности".

Тем временем у бывшего кандидата в президенты США от республиканцев был выявлен COVID-19. Хермана Кейна, кандидата в президенты от Республиканской партии 2012 года, и поместили в больницу, говорится в сообщении на его страничке в Twitter. В прошлом месяце он присутствовал на митинге в Талсе, штат Оклахома, на мероприятии в поддержку Трампа. На митинге его многие участники без масок находились рядом друг с другом. Президент Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что вирус скоро исчезнет "сам собой". "Я думаю, что в какой-то момент он как бы просто исчезнет, ​​я надеюсь на это", - заявил он Fox Business

Губернаторы действуют сами

Вспышка случаев коронавируса в Соединенных Штатах за последнюю неделю поставила под вопрос способность управления кризисом со стороны администрации президента Дональда Трампа и заставила нескольких губернаторов свернуть планы по открытию своих штатов после строгих блокировок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, республиканец и соратник Трампа, который ранее отказывался от призывов сделать маски для лица обязательными, в четверг приказал носить их во всех округах штата. Число лиц, госпитализированных в Техасе из-за COVID-19, увеличилось в четыре раза с конца мая, после того как в штате начал открываться бизнес. Решение об обязательном ношении защиты для лица также приняли губернаторы Канзаса и Индианы.

Между тем

По данным института Джона Хопкинса по состоянию на 8.30 часов по московскому времени в пятницу в мире зафиксировано 10 869 739 случаев, при этом от COVID-19 погибли 521 928 человек. В США выявлено более 2,7 миллиона случаев COVID-19 и 128 740 погибших, что является самым высоким показателем в мире.