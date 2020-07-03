В Австрии отказались от конной полиции

В Вене не будет больше конной полиции. Девять лошадей и сопутствующее имущество передали сербским коллегам в школе верховой езды в Хельденберге в Нижней Австрии, сообщает газета Kronen Zeitung.

В ноябре 2019 года глава австрийского МВД Вольфганг Пешорн отдал распоряжение расформировать подразделение конной полиции. В этой связи девять из первоначальных двенадцати лошадей были выставлены на продажу. В процессе торгов Сербия сделала наилучшее предложение. Стороны договорились не раскрывать цену покупки. "Мы более или менее возместили расходы", - ответили на запрос информагентства APA в МВД. При этом отмечалось, что сербская полицейская команда верховой езды одержала на торгах победу над конкурентами из Германии и Нидерландов.

Кроме того, две лошади были возвращены в Венгрию, а в отношении еще одного животного урегулировали сделку с немецким продавцом. Тем самым в Австрии завершился проект "конная полиция", который был инициирован прежним министром внутренних дел Гербертом Киклем.