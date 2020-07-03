В Австрии после трехмесячной паузы стартует сезон "Формулы-1"

В австрийском Шпильберге на этих выходных стартует долгожданный сезон "Формулы-1". Формально программа Гран-при Австрии, первого в календаре, началась накануне с первой и второй свободных практик. 4 июля пройдет третья тренировочная сессия и квалификация, ну а непосредственно гонка намечена на воскресенье. Напомним, на этой же трассе, которая называется "Ред Булл Ринг", через неделю состоится и второй этап чемпионата, Гран-при Штирии.

В штатном режиме сезон должен был стартовать еще 15 марта в Австралии, но коронавирус спутал все планы. Из-за пандемии были отменены или перенесены первые десять этапов. Организаторам пришлось фактически заново составлять календарь. Пока официально опубликовано расписание первых восьми гонок: согласно регламенту, именно столько надо провести, чтобы сезон считался состоявшимся. Но вообще цель компании Liberty Media, которая владеет правами на "Формулу-1" - хотя бы 15 гонок. Это необходимый минимум, чтобы все коммерческие контракты "Формулы", в частности, с телевидением, были признаны действительными.

Сообразно с духом времени Гран-при Австрии, как и последующие семь этапов, пройдет без зрителей и вообще при минимальном скоплении людей. Например, количество персонала каждой команды сократится до 80 человек (вместо обычных 130), а на трассе будут работать необходимые 1200 сотрудников.

Что касается команд, уже большое достижение, что все 10 "конюшен" (так на формульном сленге называют команды) дожили до старта сезона-2020. Потому что во время паузы не раз приходилось слышать, что некоторым командам в условиях пандемии придется бороться за существование. Собственно, с "Маклареном" так и произошло. Чтобы свести концы с концами, легендарной команде пришлось уволить 70 человек из гоночного подразделения и взять кредит. В непростой финансовой ситуации был и "Уильямс". Зато ряд других команд по ходу паузы не теряли времени даром и привезли в Австрию доработанные болиды по сравнению с теми, какими они были на февральских предсезонных тестах в Барселоне.

Фаворитом сезона, по традиции, считается действующий чемпион, британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес". Если Льюис завоюет седьмой титул, то сравняется по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером. Кстати, в Австрии "Мерседес" презентует революционную систему DAS, позволяющую гонщикам на ходу менять углы схождения колес. Не исключено, что она даст Хэмилтону и его напарнику Валттери Боттасу дополнительное преимущество.

По мнению букмекеров да и специалистов, основным соперником Хэмилтона должен стать голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Говорят, нынешний болид австрийской команды идеально подходит под стиль голландца. Плюс не обошлось без новинок. В частности, "Ред Булл" получит новый мотор от "Хонды". К слову, именно Ферстаппен выиграл два предыдущих Гран-при Австрии.

А вот "Феррари", которая прежде была главным конкурентом "Мерседеса", находится не в лучшем настроении. Обновления от итальянцев стоит ждать только к третьему этапу, то есть в Австрию приехал болид в его февральской версии. Ну и тот факт, что Себастьян Феттель по окончании сезона уйдет из команды, не добавляет оптимизма. Непонятно, насколько хватит немцу мотивации на предстоящий сезон.

Что касается нашего Даниила Квята из "Альфа Таури" (бывшая "Торо Россо"), то с одной стороны есть место определенным амбициям - все-таки команда получит, как и "Ред Булл", новый двигатель от "Хонды" и ряд других улучшений, а с другой - консультант системы "Ред Булл" Гельмут Марко заявил, что "Альфа Таури" "всегда будет позади" главной команды. Впрочем, сезон обещает быть непредсказуемым и не исключено, что Квят в случае удачных выступлений еще получит шанс проявить себя в качестве напарника Ферстаппена. •

Где будем смотреть

5 июля, воскресенье

Матч ТВ

15.55 Гран-при Австрии. Прямая трансляция