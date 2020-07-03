В Австрии после трехмесячной паузы стартует сезон "Формулы-1"

Новости

Обновленный Lada Largus Cross: первые фото 19:28
Apple планирует сделать iPhone удостоверением личности 19:25
Оборот ресторанов баров и кафе в мае был ниже на 52%, чем годом ранее 19:19
Ростехнадзор: Тревожная ситуация на Таймыре требует комплексных действий 19:14
Для голосования по поправкам к Конституции поставили 90 млн масок 19:14
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка 19:05
ЕАЭС и Израиль готовятся к заключению соглашения о зоне свободной торговли 19:01
Возбуждено дело по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ 18:49
В Китае вскрыли десятки гробниц династий Тан и Сун 18:47
Жена Зеленского вылечилась от коронавируса 18:45
На Дону сняли карантин в детских садах, бассейнах и гостиницах 18:44
Трамп посоветовал Байдену проверить свой мозг 18:24
Генри Кавилл сравнил "Ведьмака" и "Игру престолов" 18:21
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной его отца 18:17
В Ростове задержан подозреваемый в вооруженном ограблении банка 18:15
В Ярославской области начнут работу детские лагеря 18:10
ФАС: Цены на социально значимые продукты снижаются 18:09
Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом 18:08
Москалькова предложила ускорить процесс освобождения заключенных 18:03
В Крыму отелям запретили принимать детские группы из других регионов 18:00
В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды 17:54
В Казани задержан глава общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев 17:48
Актер сериала "Голливуд" рассказал о секс-сцене с 71-летней коллегой 17:47
В Липецке в суд направлено дело о махинациях с квартирами для сирот 17:43
Завершился суд над петербуржцами, жарившими сосиски над Вечным огнем 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 19:17
Рубрика: В мире

Мотор. Поехали!

В Австрии после трехмесячной паузы стартует сезон "Формулы-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
В австрийском Шпильберге на этих выходных стартует долгожданный сезон "Формулы-1". Формально программа Гран-при Австрии, первого в календаре, началась накануне с первой и второй свободных практик. 4 июля пройдет третья тренировочная сессия и квалификация, ну а непосредственно гонка намечена на воскресенье. Напомним, на этой же трассе, которая называется "Ред Булл Ринг", через неделю состоится и второй этап чемпионата, Гран-при Штирии.
В новый сезон команда Квята (на фото в болиде) "Альфа Таури" входит с новым названием и новым мотором. Фото: Gettyimages В новый сезон команда Квята (на фото в болиде) "Альфа Таури" входит с новым названием и новым мотором. Фото: Gettyimages
В новый сезон команда Квята (на фото в болиде) "Альфа Таури" входит с новым названием и новым мотором. Фото: Gettyimages

В штатном режиме сезон должен был стартовать еще 15 марта в Австралии, но коронавирус спутал все планы. Из-за пандемии были отменены или перенесены первые десять этапов. Организаторам пришлось фактически заново составлять календарь. Пока официально опубликовано расписание первых восьми гонок: согласно регламенту, именно столько надо провести, чтобы сезон считался состоявшимся. Но вообще цель компании Liberty Media, которая владеет правами на "Формулу-1" - хотя бы 15 гонок. Это необходимый минимум, чтобы все коммерческие контракты "Формулы", в частности, с телевидением, были признаны действительными.

Фото: РИА Новости
Ничья "Ростова" и "Краснодара" приблизила питерский "Зенит" к "золоту"

Сообразно с духом времени Гран-при Австрии, как и последующие семь этапов, пройдет без зрителей и вообще при минимальном скоплении людей. Например, количество персонала каждой команды сократится до 80 человек (вместо обычных 130), а на трассе будут работать необходимые 1200 сотрудников.

Что касается команд, уже большое достижение, что все 10 "конюшен" (так на формульном сленге называют команды) дожили до старта сезона-2020. Потому что во время паузы не раз приходилось слышать, что некоторым командам в условиях пандемии придется бороться за существование. Собственно, с "Маклареном" так и произошло. Чтобы свести концы с концами, легендарной команде пришлось уволить 70 человек из гоночного подразделения и взять кредит. В непростой финансовой ситуации был и "Уильямс". Зато ряд других команд по ходу паузы не теряли времени даром и привезли в Австрию доработанные болиды по сравнению с теми, какими они были на февральских предсезонных тестах в Барселоне.

Фаворитом сезона, по традиции, считается действующий чемпион, британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес". Если Льюис завоюет седьмой титул, то сравняется по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером. Кстати, в Австрии "Мерседес" презентует революционную систему DAS, позволяющую гонщикам на ходу менять углы схождения колес. Не исключено, что она даст Хэмилтону и его напарнику Валттери Боттасу дополнительное преимущество.

По мнению букмекеров да и специалистов, основным соперником Хэмилтона должен стать голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Говорят, нынешний болид австрийской команды идеально подходит под стиль голландца. Плюс не обошлось без новинок. В частности, "Ред Булл" получит новый мотор от "Хонды". К слову, именно Ферстаппен выиграл два предыдущих Гран-при Австрии.

Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС
Умер отец Хабиба Нурмагомедова

А вот "Феррари", которая прежде была главным конкурентом "Мерседеса", находится не в лучшем настроении. Обновления от итальянцев стоит ждать только к третьему этапу, то есть в Австрию приехал болид в его февральской версии. Ну и тот факт, что Себастьян Феттель по окончании сезона уйдет из команды, не добавляет оптимизма. Непонятно, насколько хватит немцу мотивации на предстоящий сезон.

Что касается нашего Даниила Квята из "Альфа Таури" (бывшая "Торо Россо"), то с одной стороны есть место определенным амбициям - все-таки команда получит, как и "Ред Булл", новый двигатель от "Хонды" и ряд других улучшений, а с другой - консультант системы "Ред Булл" Гельмут Марко заявил, что "Альфа Таури" "всегда будет позади" главной команды. Впрочем, сезон обещает быть непредсказуемым и не исключено, что Квят в случае удачных выступлений еще получит шанс проявить себя в качестве напарника Ферстаппена. •

Где будем смотреть

5 июля, воскресенье

Матч ТВ

15.55 Гран-при Австрии. Прямая трансляция

В мире Европа Австрия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Встреча Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки