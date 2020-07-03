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03.07.2020 15:37
Рубрика: Экономика

В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров

Текст: Светлана Ментюкова

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, разъяснили, как дистанционно продавать маркированные лекарства с помощью курьерских служб. Об этом директор по развитию направления "Фарма" ЦРПТ Марат Сакаев рассказал в ходе "Аптечного марафона".

Фото: iStock
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По его словам, во время дистанционной торговли регистрация выбытия лекарственных препаратов, которые снабжены цифровыми кодами, должна проводиться в момент доставки товара курьером.

"Дистанционная торговля (лекарственными препаратами - прим. "РГ") может осуществляться с помощью собственных курьерских служб, так и с помощью привлечения сторонних курьерских служб. Они должны быть оснащены мобильными платежными терминалами. Соответственно, при осуществлении расчетов с покупателем информация о реализованных лекарственных препаратах с маркировкой и формировании чека будет отправляться оператору фискальных данных, в автоматическом режиме попадая в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - пояснил Марат Сакаев.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Он уточнил, что при доставке курьером вывод лекарственных препаратов из оборота происходит так же, как и по стационарной кассе.

В ЦРПТ напомнили, что правила дистанционной торговли лекарствами утверждены постановлением правительства от 20 мая 2020 года №697. Согласно ему, во время приемки онлайн-заказа аптека должна согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество препаратов.

"Покупатель вправе отказаться от доставленного лекарственного препарата надлежащего качества до оплаты заказа (в этом случае оплачивается только услуга по доставке). Наиболее простой способ проверить лекарство до оплаты - просканировать код Data Matrix с упаковки, где моментально выдается информация о производителе, сроке годности, комплектации и прочих характеристиках товара", - отметили в пресс-службе оператора.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Все о перечнях лекарств

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