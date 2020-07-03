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03.07.2020 21:54
Рубрика: В мире

В Германии открывается музей бикини

Текст: Юрий Ершов

В воскресенье, когда отмечается Всемирный день бикини, в немецком городке Бад Раппенау откроется необычный музей.

Как сообщает немецкое информационное агентство DPA, в нем собраны более тысячи экспонатов, посвященных пляжной моде. От закрытых купальников до тонюсеньких "двоек".

Фото: EPA-EFE/NIELS CHRISTIAN VILMANN DENMARK OUT
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На полутора тысячах квадратных метрах выставочной площади посетителям Музея бикини, как его окрестили, будет представлено развитие моды купальников начиная с конца XIX столетия.

Инициатором создания музея и его финансированием выступил предприниматель из Регенсбурга Александр Рушеински. Более чем пять лет он со своей командой подыскивал предметы, связанные с бикини. Этот мини-купальник 5 июля 1946 года представил миру французский инженер и дизайнер Луи Реар. К слову, двенадцать бикини из его коллекции можно увидеть в музее Бад Раппенау.

По словам директора музея Райнхольда Вайнманна, бикини - это часть истории эмансипации женщины, ее борьбы за свои права. Может, кому-то придется по душе и представленный в музее буркини, полностью закрывающий женское тело купальник.

Помимо ознакомления с капризами пляжной моды, посетители смогут посмотреть различные красочные шоу, произведения искусства, а также посвященные теме плакаты.

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