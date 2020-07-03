В Германии открывается музей бикини

В воскресенье, когда отмечается Всемирный день бикини, в немецком городке Бад Раппенау откроется необычный музей.

Как сообщает немецкое информационное агентство DPA, в нем собраны более тысячи экспонатов, посвященных пляжной моде. От закрытых купальников до тонюсеньких "двоек".

На полутора тысячах квадратных метрах выставочной площади посетителям Музея бикини, как его окрестили, будет представлено развитие моды купальников начиная с конца XIX столетия.

Инициатором создания музея и его финансированием выступил предприниматель из Регенсбурга Александр Рушеински. Более чем пять лет он со своей командой подыскивал предметы, связанные с бикини. Этот мини-купальник 5 июля 1946 года представил миру французский инженер и дизайнер Луи Реар. К слову, двенадцать бикини из его коллекции можно увидеть в музее Бад Раппенау.

По словам директора музея Райнхольда Вайнманна, бикини - это часть истории эмансипации женщины, ее борьбы за свои права. Может, кому-то придется по душе и представленный в музее буркини, полностью закрывающий женское тело купальник.

Помимо ознакомления с капризами пляжной моды, посетители смогут посмотреть различные красочные шоу, произведения искусства, а также посвященные теме плакаты.