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03.07.2020 12:35
Рубрика: В мире

В Германии ввели уголовное наказание за съемки под юбками

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Германии принят закон, предусматривающий высокий штраф или наказание до двух лет лишения свободы за тайное фотографирование под юбкой или в декольте (upskirting). Это относится и к фото- и видеосъемке жертв несчастных случаев, сообщает телеканал ARD.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Фотографировать под юбкой женщины или в декольте - это бесстыдное нарушение ее интимной сферы. Это нарушение не только личных прав, но и права на сексуальное самоопределение. Мы будет решительно этому противодействовать", - заявила министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, соответствующий законопроект был представлен в бундестаге в сентябре прошлого года. "Шалости" с интимными съемками рассматривались до сих пор как административное правонарушение с небольшими штрафами. Однако это не отпугнуло нарушителей. Теперь правовой лазейки не осталось, наказание за незаконное деяние будет ужесточено.

Официальный представитель по вопросам правовой политики коалиции Ян-Марко Лучак подтвердил, что интимная фотография получает все большее распространение. Поэтому законодатели приняли столь решительные меры.

Принятый бундестагом закон "О совершенствовании защиты прав личности в области записи изображений" предусматривает также уголовное наказание за фото-или видеосъемку жертв несчастных случаев. Министр юстиции особо отметила, что тот, кто фотографирует тяжело раненных людей или даже мертвых из "чистой сенсации нарушает все человеческие приличия". До сих пор фотография покойного не являлась уголовным преступлением. Уголовное право защищает только живых жертв несчастных случаев. Этот пробел сейчас также закрывается, отметили законодатели.

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Германия в чувствительных для общества сферах следует примеру других стран. Так, в Англии и Уэльсе upskirting является наказуемым преступлением с прошлого года. Закон был принят по инициативе автора, которая сама стала жертвой фотографий, тайно снятых под юбкой, и инициировала кампанию в средствах массовой информации.

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