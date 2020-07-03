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03.07.2020 14:55
Рубрика: В мире

В Испании открылся сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела

Текст: Юрий Когалов

В Испании с началом периода отпусков официально открылся и сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела к мощам Святого Иакова. В этом году такое путешествие может легко заменить традиционный отпуск, ведь путешественники проводят много времени на открытом воздухе, а значит, у них гораздо меньше шансов подхватить коронавирус.

Фото: twitter@totbadalona
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С другой стороны, невозможно пройти весь путь, ни разу не остановившись где-нибудь переночевать. Чтобы получить официальное подтверждение о завершении паломничества, необходимо преодолеть пешком не менее 100 км по Камино-де-Сантьяго, собирая отметки в расположенных по пути церквях, барах и гостиницах. Для этого существует специальный лист, куда по просьбе паломника священнослужители, официанты и консьержи ставят печати (в каждом заведении свои, что позволяет собрать настоящую коллекцию).

Правда, подыскать альберге (приют) будет сложновато. По требованию властей, их вместимость сокращена на 50 процентов. Взамен правительство Галисии, где и расположен Сантьяго-де-Компостела, выделило 6 миллионов евро в помощь гостиничному бизнесу, пишет El Mundo.

Стоит отметить, что хотя цель у паломников одна, они могут пройти десятками разных путей. Самыми известными являются Французский, Португальский, Английский, Северный. Однако за точку отсчета можно взять любой крупный испанский город, и через него тоже будет проходить свой Камино-де-Сантьяго. В последние годы этот способ проведения отпуска привлекал тысячи людей со всей Европы, а также из Азии и Америки. В этом году превысить прошлогодние результаты в почти 350 тысяч человек явно не удастся. Но владельцы гостиниц на этих путях надеются, что это привлечет самих испанцев, которые получат возможность пройти по красивым местам практически в одиночестве.

В мире Европа Испания

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