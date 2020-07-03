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03.07.2020 10:44
Рубрика: В мире

В Южной Корее сменили руководителей по безопасности и внешней политике

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В руководстве Республики Корея сменили руководителей рядя ключевых ведомств и структур, отвечающих за безопасность и внешнюю политику.

На пост главы министерства объединения РК предложен депутат правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Ин Ён. Пост стал вакантным после добровольной отставки экс-министра Ким Ён Чхоля, который взял ответственность за резкое ухудшение международных отношений.

Фото: iStock
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Новым главой Управления безопасности администрации президента РК, скорее всего, станет Со Хун, который до сих пор возглавлял Национальную разведывательную службу (НРС). Глава Управления безопасности является очень влиятельной фигурой, фактически координируя работу силовых и внешнеполитических ведомства Кореи.

На должность директора НРС предложен 78-летний Пак Чи Вон, близкий к правящему лагерю политик. Он при президенте Ким Дэ Чжуне занимал пост главы администрации президента и играл активную роль в подготовке первого в истории межкорейского саммита.

У президента РК появятся и два новых помощника по вопросам внешней политики и безопасности - Им Чжон Сок и Чон Ы Ён. Первый ранее возглавлял администрацию президента и прославился своей независимой позицией в отношении США, а второй был главой Управления безопасности администрации президента РК.

Следует отметить, что по поводу большинства новых назначений пройдут слушания в парламенте. Правда, учитывая доминирование правящей партии, а также то, что мнение депутатов при назначении министров носит рекомендательный характер, утверждение новых кандидатур на посты станет, скорее всего, формальностью.

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Слухи о том, что среди ведомств, которые отвечают за внешнюю политику и безопасность, грядут большие перемены, ходили уже давно и стали особенно сильны после недавнего обострения межкорейских отношений. Если оценивать в целом политическую направленность фигур, которые предложены на такие важные для дипломатии Кореи посты, то можно ожидать, что Сеул будет проводить более самостоятельную в отношении Пхеньяна политику и будет пытаться уменьшить свою зависимость по этим вопросам от мнения Вашингтона. Предложенный на пост министра объединения Ли Ин Ён в первом же общении с журналистами подчеркнул, что намерен развивать диалог и сотрудничество с Северной Кореей.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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