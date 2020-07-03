В Кремле не будут принимать во внимание опасения Запада о поправках в Конституцию

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления западных политиков, обеспокоенных из-за поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, знакомы ли в Кремле с опасениями зарубежных партнеров в связи с голосованием и принятием поправок в Основной закон страны.
"Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание", - ответил Песков.
Представитель Кремля рассказал, что Россия сохраняет и будет сохранять приверженность основам и нормам международного права, но в первую очередь останется приверженной своему суверенитету. Это никоим образом не противоречит международному праву.
"Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Еще раз повторяю, подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.