В Кремле не будут принимать во внимание опасения Запада о поправках в Конституцию

Журналисты поинтересовались, знакомы ли в Кремле с опасениями зарубежных партнеров в связи с голосованием и принятием поправок в Основной закон страны.

"Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание", - ответил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Россия сохраняет и будет сохранять приверженность основам и нормам международного права, но в первую очередь останется приверженной своему суверенитету. Это никоим образом не противоречит международному праву.

"Более того, аналогичные положения практикуются в ряде государств. Еще раз повторяю, подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.