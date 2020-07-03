В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.

"Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга, - передает РИА Новости слова Захаровой. - Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы".

Она особо отметила важность самостоятельной, без "подсказок" с Запада, оценки случившихся событий.

"Появление книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малазийцев сформировать собственное мнение о случившемся, - отметила представитель МИД РФ. - Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе годами освещается трагедия".