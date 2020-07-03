В ОДКБ скорректировали планы деятельности на 2020 год из-за пандемии

Военный комитет Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с пандемией коронавируса скорректировал планы совместной деятельности на 2020 год. Как сообщил председатель Комитета, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая на заседании военного комитета ОДКБ план совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2020 год был скорректирован с учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки.

Генштабы стран ОДКБ в ходе заседания также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе. Было подтверждено общее понимание характера вызовов и угроз в регионе и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.

Кроме того на мероприятии был обсужден проект Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

"Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава Коллективных авиационных сил Организации", - рассказал Герасимов.

В ходе заседания были определены направления развития мультисервисной сети связи. Также были подведены итоги работы Военной академии связи им. Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.

Подытоживая заседание Герасимов отметил, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах Организации.