В Швейцарии ввели штраф в 10 тысяч франков за нарушение карантина

С понедельника, 6 июля, все лица, въезжающие в Швейцарию из страны или района с повышенным риском заражения коронавирусом, должны быть помещены на карантин в течение десяти дней. За несоблюдение правил положен штраф в размере 10 тысяч франков (9 тысяч евро), сообщает портал zueriost.ch.

С тех пор как в начале июня бундесрат ослабил ограничения на въезд, путешественники неоднократно привозили в Швейцарию вирус. Власти отреагировали на это и выразили готовность выправить ситуацию. Федеральное ведомство общественного здравоохранения (FOPH) опубликовало список из 29 стран, входящих по оценкам швейцарской стороны в группу риска.

В этот перечень, в том числе, входит Швеция, которая относится к Шенгенской зоне. С середины июня со странами- членами Шенгена существует полная свобода передвижения. Однако шведы выбрали особый путь в борьбе с пандемией и не ввели ограничения. Сейчас страна столкнулась с большим количеством подтвержденных случаев коронавируса.

В список стран риска также входят туристические "горячие точки" Израиль, ЮАР и Кабо-Верде. Ограничения распространяется на въезд из Сербии, Косово и Северной Македонии, США, Бразилии, Аргентины и многочисленных стран Персидского залива. Россияне, желающие провести каникулы в Швейцарии, тоже должны брать во внимание десятидневный карантин. Отмечается также, что въезд из упомянутых в списке стран не обязательно должен быть прямым. Любой, кто в них находился в течение 14 дней до прибытия, будет помещен в карантин.