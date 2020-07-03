В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку

Известного следователя задержали сотрудники СК и ФСБ за крупную взятку, сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники. Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.

Речь в СМИ идёт вроде бы о сотруднике Главного Следственного управления СК Руслане Миниахметове. Он известен участием в расследовании громких уголовных дел - "Кировлеса", фигурантом которого был Алексей Навальный, начальника антикоррупционного главка МВД РФ генерала Дениса Сугробова, экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Спустя несколько часов "Интерфакс" распространил информацию, что Генеральная прокуратура РФ отменила решение о возбуждении уголовного дела против следователя. И постановление об отмене дела подписал замгенпрокурора Виктор Гринь.