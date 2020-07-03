В "Справедливой России" предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") предложила сделать день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию выходным. Однако во фракции "Единая Россия" вопрос об этом, как выяснилось, не обсуждается.

Напомним, что голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, и этот последний день был основным. За принятие изменений проголосовали 77,92% россиян.

- Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании, - отметила Епифанова, которую цитирует РИА Новости. - А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад.

Она предложила продолжить эту традицию и объявить 1 июля праздником - Днем Конституции.

Вопрос о выходном дне 1 июля в честь принятия поправок к Конституции РФ в думской фракции единороссов не обсуждается - так отреагировал на эту инициативу первый замглавы фракции Андрей Исаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Отметим, что День Конституции в России отмечается 12 декабря, рабочим он стал с 2005 года.