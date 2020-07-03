В США потребовали разрушить Мемориал Конфедерации

Активисты, выступающие за права афроамериканцев, потребовали разрушить знаменитый Мемориал Конфедерации Стоун-Маунтин ("Каменная гора"). Это барельефная скульптура высотой в девять этажей и размером с футбольное поле высечена в скале к северо-востоку от Атланты, штат Джорджия. Она является памятником национального значения и защищена федеральным законодательством.

Гигантское изображение трех конфедеративных героев, сидящих верхом на лошадях, величественно возвышается над сельской местностью в Джорджии. Масштаб монумента делает его разрушение невероятно сложной задачей, отмечают специалисты. На барельефе изображены Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, в которую в годы Гражданской войны 19-го века в США вошли 11 южных штатов, и два его знаменитых военачальника, Роберт Ли и Томас "Стоунволл" Джексон. Все трое были рабовладельцами. Их профили рельефно вырезаны на высоте 120 метров над землей. Работы по модернизации памятника вековой давности продолжались несколько десятилетий и были окончательно завершены только в 1972 году.

На памятник, который открывается во время празднования Дня независимости 4 июля после того, как пандемия COVID-19 вынудила власти закрыть его на несколько недель, его противники навесили ярлык "символа расизма". Защитники монумента убеждены в том, что мемориал почитает традиции и историю Юга, отмечает Reuters.

"Мы находимся в Атланте, где родилось Движение за гражданские права, и до сих пор у нас находится самый большой памятник Конфедерации в мире. Пришло время для нашего государства встать на правую сторону истории", - сказал Джеральд Григгс, вице-президент отделения группы гражданских прав NAACP в Атланте, которая в четверг организовала марш, призвав власти удалить барельеф со скалы. Григгс сказал, что группа по защите гражданских прав проконсультировалась с каменщиками, которые заявили, что для удаления высотных изображений потребуется от 300 000 до 400 000 долларов. Морис Хобсон, доцент кафедры афроамериканских исследований в Университете штата Джорджия, назвал монумент символом "ложной истории", который якобы преуменьшает роль рабства в гражданской войне. По словам Хобсона, чью идею многие ученые сочли крайне абсурдной и заведомо невыполнимой, если памятник вековой давности не будет разрушен, то в барельеф необходимо добавить изображения видных афроамериканских деятелей, например, Мартина Лютера Кинга.

Со своей стороны "Сыновья ветеранов Конфедерации" - организация, которая рьяно защищает мемориал, а также другие статуи и символы Конфедерации, заявила, что разрушение монумента сродни чистке американской истории. Мартин О'Тул, представитель губернатора Джорджии, со своей стороны отметил, что памятник вовсе не является "тотемом расизма". "Это американская история, простая и понятная. Это просто три человека, сидящие на лошадях. Что расистского имеется в этом?" - подчеркнул О'Тул.