В США рассказали о новом более заразном штамме коронавируса

Американские ученые выявили новый штамм COVID-19, который превосходит по опасности другие разновидности коронавируса, передает Reuters со ссылкой на заявление главного американского инфекциониста Энтони Фаучи.

"Благодаря одной из мутаций вирус может быстрее размножаться. Возможно, это способствует более высокой концентрации вируса в теле пациента", - отметил специалист, который возглавляет рабочую группу по борьбе с опасной инфекцией в США. По его словам, следы нового штамма впервые были найдены не в Китае, а в Италии.

Между тем, в США началась вторая волна пандемии COVID-19. Рост заболеваемости отмечен в 40 из 50 американских штатов.