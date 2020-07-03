В Токио резко выросло число заразившихся коронавирусом

В Токио второй день подряд фиксируют более 100 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число инфицированных в японской столице составляет около 6,5 тысячи человек.

Местные специалисты третьего июля выявили в мегаполисе 124 пациента с положительными пробами на COVID-19, сообщает телерадиокомпания NHK. Днем ранее - 107 человек.

Японские власти внимательно следят за ситуацией, но пока не собираются повторно вводить режим ЧП в стране или отдельных частях государства на фоне скачков заражения. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, количество больных COVID-19 в тяжелой форме снижается. Около 70 процентов новых случаев инфицирования приходится на молодых и социально активных людей, которые посещали ночные заведения в развлекательных кварталах Токио.