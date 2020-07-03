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03.07.2020 14:43
Рубрика: В мире

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

Текст: Владимир Шилов
Фото: EPA-EFE/NIELS CHRISTIAN VILMANN DENMARK OUT Фото: EPA-EFE/NIELS CHRISTIAN VILMANN DENMARK OUT
Фото: EPA-EFE/NIELS CHRISTIAN VILMANN DENMARK OUT

В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Сообщается, что вандалы также написали на гранитном постаменте фразу "расистская рыба". Инцидент произошел на рассвете. Найти правонарушителей и взыскать с них ущерб местные власти надеются с помощью камер и системы распознавания лиц.

Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в августе 1913 году и с тех пор регулярно подвергается вандализму. В 2003 году 175-киллограмовую бронзовую русалочку опрокинули в воду.

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