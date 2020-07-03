Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.

Сообщается, что вандалы также написали на гранитном постаменте фразу "расистская рыба". Инцидент произошел на рассвете. Найти правонарушителей и взыскать с них ущерб местные власти надеются с помощью камер и системы распознавания лиц.

Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в августе 1913 году и с тех пор регулярно подвергается вандализму. В 2003 году 175-киллограмовую бронзовую русалочку опрокинули в воду.