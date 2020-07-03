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03.07.2020 14:27
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди

Текст: Владимир Емельяненко

Социальный оптимизм возвращается. К такому заключению пришли социологи ВЦИОМ, проведшие опрос об ожиданиях людей от будущего. Пик пессимистических настроений, по данным ВЦИОМ, Россия прошла в апреле. В мае началась осторожная стабилизация и некоторое улучшение ожиданий от будущего, а в июне начал расти социальный оптимизм.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Оптимизм россиян в отношении будущего страны впервые с апреля 2020 года вырос на несколько пунктов - на пять пунктов среди условных оптимистов и восемь пунктов среди условных пессимистов. Правда, лишь 15 процентов опрошенных считают, что тяжелые времена позади, а 58 процентов уверены, что испытания новыми трудностями еще впереди, "но мы их преодолеем".

Со времени введения режима самоизоляции, а затем его частичного снятия, это пока самый позитивный показатель улучшения социального самочувствия граждан. На пять пунктов - с 10 до 15 процентов - выросла доля тех, кто считает, что тяжелые времена позади. Однако 17 процентов участников опроса полагают, что именно сейчас страна переживает самые трудные времена. При этом доля пессимистов все же упала на восемь пунктов - с 66 процентов до 58 процентов уменьшилось число тех, кто полагает, что главные трудности еще впереди.

Один из неожиданных результатов опроса: чаще других о том, что сложности впереди, говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71 процент). Ожидаемые пессимисты - жители двух столиц - Москвы (66 процентов) и Санкт-Петербурга (63 процента), а также люди, оценивающие свое материальное положение как трудное или плохое (72 процента).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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