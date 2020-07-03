Видео: восемь миллионов особей саранчи прилетели в Непал

Порядка 8 миллионов штук саранчи прилетели в Непал из Индии с попутным ветром, сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на непальский минсельхоз.

За считанные часы они уничтожили урожай на десятках гектаров, лишив фермеров надежды свести концы с концами.

Еще несколько роев саранчи численностью до 3 миллионов особей могут проникнуть в Непал в ближайшее время, как только подует юго-восточный ветер. При этом специалисты считают, что ущерб от вредителей оказался не столь большим, как мог бы быть благодаря пасмурной погоде - в облачные дни саранча менее активна, чем при солнце.

Нашествие саранчи стало уже третьим ударом по экономике Непала с начала года. Первым была пандемия коронавируса, из-за которой не состоялся весенний туристический сезон, когда множество людей приезжают, чтобы подняться к гималайским вершинам. Затем в стране случилось нашествие кукурузной листовой совки - ее гусеницы пожирают распространенные сельхозкультуры.