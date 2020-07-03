Видео: восемь миллионов особей саранчи прилетели в Непал

Порядка 8 миллионов штук саранчи прилетели в Непал из Индии с попутным ветром, сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на непальский минсельхоз.
За считанные часы они уничтожили урожай на десятках гектаров, лишив фермеров надежды свести концы с концами.
Еще несколько роев саранчи численностью до 3 миллионов особей могут проникнуть в Непал в ближайшее время, как только подует юго-восточный ветер. При этом специалисты считают, что ущерб от вредителей оказался не столь большим, как мог бы быть благодаря пасмурной погоде - в облачные дни саранча менее активна, чем при солнце.
Нашествие саранчи стало уже третьим ударом по экономике Непала с начала года. Первым была пандемия коронавируса, из-за которой не состоялся весенний туристический сезон, когда множество людей приезжают, чтобы подняться к гималайским вершинам. Затем в стране случилось нашествие кукурузной листовой совки - ее гусеницы пожирают распространенные сельхозкультуры.
Nepal confirms locust attack in some southern districts. The Ministry of Agriculture and Livestock Development has confirmed the entry of swarms of locusts that attack various crops in some southern districts...this video is from butwal bazar #LocustsAttack #locustswarms pic.twitter.com/eBv2oJ6Q4s— Manishgpt (@nature_lovermee) June 28, 2020