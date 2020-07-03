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03.07.2020 19:20
Рубрика: В мире

Игры за корону

На вечеринках в США за деньги заражают COVID-19
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
На днях США установили новый антирекорд пандемии - 55 220 случаев COVID-19, выявленных всего за одни сутки. О ранее невиданных цифрах сообщили сразу несколько штатов, в том числе Алабама, Калифорния, Техас и Флорида. Но пока врачи пытаются остановить новый рост заболеваемости в США, другие, наоборот, уcтраивают забавы с опасной инфекцией. В Алабаме в моду у молодежи вошли коронавирусные вечеринки, организованные как самые настоящие соревнования по заражению COVID-19.
Хотя коронавирус унес жизни более 128 тысяч американцев, некоторые умудряются сделать из него развлечение. Фото: Gettyimages Хотя коронавирус унес жизни более 128 тысяч американцев, некоторые умудряются сделать из него развлечение. Фото: Gettyimages
Хотя коронавирус унес жизни более 128 тысяч американцев, некоторые умудряются сделать из него развлечение. Фото: Gettyimages

Как передает телеканал NBC News, такие "тусовки" проходят в местном городе Таскалуса. Организаторы специально приглашают на них людей с коронавирусом, чтобы заражение произошло наверняка. Каждый желающий принять участие сдает в качестве платы за входной билет некоторое количество денег, из которых потом складывается своеобразный "банк". Выигрывает в этой безумной игре и забирает весь куш тот, кто первым отчитается о положительном анализе на COVID-19.

Фото: kinopoisk.ru
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"Сначала мы думали, что это слухи. Мы провели некоторое исследование, и не только врачи, но и государство подтвердило, что получало такую ​​же информацию, - рассказала Соня Маккинстри, член городского совета Таскалусы. - Меня ужасно злит, что к чему-то настолько серьезному и смертельному люди относятся так спокойно. Это не просто безответственно... Онимогли бы принести вирус домой к своим родителям или бабушке с дедушкой".

По последним данным портала Worldometers, в Алабаме с начала пандемии зафиксировано 40 111 случаев COVID-19, из которых 985 привели к летальному исходу. На прошлой неделе в штате за сутки зафиксировали более тысячи заболевших, что стало рекордным для Алабамы показателем. И особенно сильный подъем был заметен в том числе в Таскалусе. "Мы сейчас делаем все возможное, чтобы замедлить распространение (вируса. - Прим. "РГ"), а они тем временем устраивают чертовы вечеринки, пытаясь наоборот его распространить", - посетовала Маккинстри.

По ее словам, многие местные жители относятся к новостям о подобных тусовках с не меньшим скептицизмом, что и власти. Поэтому администрация Таскалусы намерена сделать все необходимое, чтобы как можно больше людей узнали о подобных мероприятиях. Власти будут разгонять эти вечеринки и продолжат курс на сдерживание вируса.

Соединенные Штаты ставят все новые антирекорды по заболеваемости,  но пока врачи пытаются остановить коронавирус, молодежь в Алабаме  сделала забаву из этой инфекции

На этой неделе городской совет уже принял постановление об обязательном ношении масок в общественных местах для детей и взрослых. Оно должно вступить в силу в понедельник. •

Между тем

Резко подскочило число заболевших COVID-19 и в Израиле, где местным властям пришлось из-за этого вернуться к политике ограничений. По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания коронавирусом в стране перевалило за тысячу - что является рекордным показателем с начала пандемии. По решению властей, отныне в барах, клубах, синагогах и залах для торжеств могут собираться не более 50 человек, в других закрытых помещениях - не более 20.

Тем временем

Долой компьютерный "расизм"

Социальная сеть Twitter запретит сотрудникам употреблять в деловом общении и программных кодах такие компьютерные термины, как "господин", "раб", "черный список" (англ. master, slave, blacklist), чтобы не оскорблять ими какую-либо группу населения. Заменят эти слова другими, более "инклюзивными": например, основная версия кода будет теперь называться не "господин", а "лидер" (leader), версии-реплики - не "рабы", а "последователи" (follower). Исчезнет также "белый список", на смену которому придет "разрешенный" (allowlist), а термин "черный" заменят на "отказной" (denylist).

Как утверждают эксперты, подобные изменения обойдутся компании в миллионы долларов, и времени на их внедрение уйдет немало - несколько месяцев минимум.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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