Во Франции на фоне пандемии рекордно снизился уровень преступности

Во Франции за два месяца карантина зарегистрировано рекордное падение уровня преступности, сообщает AFP со ссылкой на данные МВД республики.

"В период с 17 марта по 10 мая 2020 года в стране резко снизилось количество правонарушений", - говорится в пресс-релизе МВД.

На фоне ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, число разбойных нападений и краж сократилось в среднем по стране на 62%. Сообщается, что аналогичная картина наблюдалась в Париже, самом криминальном городе страны.

При этом самоизоляция привела к всплеску домашнего насилия, отметили в МВД.