Во Вьетнаме открылся отель, на чье оформление использовали тонну золота

В пятницу во вьетнамской столице Ханое открылся пятизвездочный отель, на оформление которого ушло около тонны золота, сообщает channelnewsasia.com. Позолоченные ванны, раковины, туалеты и даже изголовья кроватей размещены за массивным золотым фасадом. К услугам гостей отеля бассейн на крыше с золотой кафельной плиткой в 24 карата.

Власти страны надеются, что отель Dolce Hanoi Golden Lake поможет вернуть туристов во Вьетнам, где сектор туризма постепенно открывается после трехмесячной изоляции. Отель, принадлежащий вьетнамской девелоперской группе и управляемый американской сетью гостиниц, резко контрастирует с окружающими его изношенными зданиями советской эпохи. "На данный момент в мире нет другого подобного отеля", - сказал Нгуен Хуу Дуонг, мажоритарный владелец и председатель вьетнамского девелоперского концерна. Дуонг, ветеран Вьетнамской войны и бывший водитель, сделал свое состояние на строительстве и продаже собственности.

При этом цены за проживание в такой гостинице не являются заоблачными. Номер стоит от 250 долларов за ночь, что соответствует ценовой категории, предлагаемой другими пятизвездочными отелями в Ханое. В планах компании строительство подобной гостиницы в Хошимине и на курорте в центральном Вьетнаме.

Вьетнам практически избежал вспышки коронавируса: в стране зафиксировано 350 случаев заражения COVID-19 и не было зарегистрировано смертельных случаев. По словам Дуонга, если бы в стране не было объявлено о пандемии, отель, скорее всего, был бы уже полностью заполнен иностранными гостями.