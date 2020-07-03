Постановление губернатора Волгоградской области от 2 июля 2020 года № 412 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 25 июня 2020 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, изложив подпункт 3.4 пункта 3 в следующей редакции:

"3.4. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать с 23 июня 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15 по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 12 июля 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обеспечения функционирования организации (работодателя).".

2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

оказывать работникам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

осуществлять (по возможности) перевод работников, указанных в абзаце четвертом пункта 1 настоящего постановления, на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

3. Обеспечивать:

комитету здравоохранения Волгоградской области - возможность оформления гражданам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящего постановления, листков нетрудоспособности без посещения ими медицинских организаций;

комитету социальной защиты населения Волгоградской области -оперативное взаимодействие с гражданами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, с привлечением волонтеров, в том числе через горячую линию call-центра.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на возникшие с 15 июня 2020 г. правоотношения, связанные с реализацией прав граждан на охрану здоровья, в том числе на оформление листков нетрудоспособности.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







