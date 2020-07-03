Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ

Одобрение поправок в российскую Конституцию - неприятное событие для стран Запада, за рубежом хотят видеть Россию слабой. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.

Ранее в США выразили обеспокоенность по поводу голосования, и особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года.

Реакция ряда стран Запада, выразивших опасения по поводу итогов общероссийского голосования, предсказуема, считает Володин.

- Они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытывали в 90-е годы, в конце 80-х, - заявил он. - Поэтому это еще один очень серьезный, весомый аргумент, что мы на правильном пути, что мы сделали все верно.

Спикер подчеркнул, что нормы Конституции, за которые проголосовали россияне, делают нашу страну сильнее, "поэтому этот хор критиков сейчас оживился".