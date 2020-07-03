ВОЗ: Коронавирус не стал агрессивнее вследствие мутации

Коронавирус претерпевает мутации, однако не стал более агрессивным, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге в Женеве.

"Ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тысяч, - сообщила эксперт. - В феврале была выявлена мутация D614G. Ее обнаружили в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухань. Эту мутацию имеют около 29% образцов коронавируса. Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни".

В то же время в ВОЗ сообщили о создании рабочей группы по вопросу о мутации коронавируса, поскольку "мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах". "Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии", - пояснила ван Керкхове.

Главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан подтвердила, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение COVID-19 "может происходить быстрее", и "это означает, что он может легче передаваться" от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о "вирусе, выращенном в лаборатории", и существует большое отличие между тем, как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. "Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее", - заключила она.