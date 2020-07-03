Новости

Умер Народный артист РФ Александр Петров 14:37
"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского 13:26
Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным 13:02

Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO

Новости
    03.07.2020, 14:55
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ HBO Nordic Фото: youtube.com/ HBO Nordic
Фото: youtube.com/ HBO Nordic

HBO Nordic представил первый трейлер мини-сериала "Медвежий угол" (Beartown, в оригинале - Björnstad), основанного на романе шведского писателя Фредерика Бакмана, получившего известность за пределами своей страны благодаря экранизации "Второй жизни Уве" (En man, som heter Ove).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия"

События развиваются в провинциальном городе Бьорнстад, который пережил свои лучшие времена и ныне находится в упадке. Единственное светлое пятно, рассеивающее мрак существования - юниорская хоккейная команда.

Юным дарованиям предстоит сражение в полуфинале, но накануне матча случается немыслимое - изнасилование дочери спортивного директора, а обвиняемым в совершении преступления становится лучший хоккеист. Город, в котором все знакомы между собой, застыл в ужасе, в людях борются намерение сплотиться перед лицом общей беды и желание внести раздор в совместное существование, раскрывая секреты, которые были надолго погребены под покровом молчания.

Режиссером станет Петер Грёнлунд, за плечами которого - картины "Никчемные люди" и "Голиаф".

В фильме снялись Алиетт Офейм, Ульф Стенберг, Густав Линд и другие. Премьера сериала анонсирована осенью 2020 года.

Роман "Медвежий угол" был переведен на русский язык в 2018 году.

Новости

Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл 12:47
Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали принадлежать Marvel 12:15
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена 11:56
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 11:24
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 01.07.2020
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 01.07.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 02.07.2020
Вышел трейлер фильма про коллекторов от режиссера "Отряда самоубийц" 02.07.2020
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 02.07.2020
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
"Союзмультфильм" объяснил, почему Карлсон больше не вернется в Россию 02.07.2020
Умер актер Виктор Проскурин 01.07.2020
Вышел новый трейлер сериала "Проклятая" с "Флоки" из "Викингов" 30.06.2020