Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO

HBO Nordic представил первый трейлер мини-сериала "Медвежий угол" (Beartown, в оригинале - Björnstad), основанного на романе шведского писателя Фредерика Бакмана, получившего известность за пределами своей страны благодаря экранизации "Второй жизни Уве" (En man, som heter Ove).

События развиваются в провинциальном городе Бьорнстад, который пережил свои лучшие времена и ныне находится в упадке. Единственное светлое пятно, рассеивающее мрак существования - юниорская хоккейная команда.

Юным дарованиям предстоит сражение в полуфинале, но накануне матча случается немыслимое - изнасилование дочери спортивного директора, а обвиняемым в совершении преступления становится лучший хоккеист. Город, в котором все знакомы между собой, застыл в ужасе, в людях борются намерение сплотиться перед лицом общей беды и желание внести раздор в совместное существование, раскрывая секреты, которые были надолго погребены под покровом молчания.

Режиссером станет Петер Грёнлунд, за плечами которого - картины "Никчемные люди" и "Голиаф".

В фильме снялись Алиетт Офейм, Ульф Стенберг, Густав Линд и другие. Премьера сериала анонсирована осенью 2020 года.

Роман "Медвежий угол" был переведен на русский язык в 2018 году.