Вышла книга подлинных документов истории Артека

Книга подлинных документов истории Артека увидела свет. Она приурочена к 95-летию Международного детского центра.

"Крым. Артек. Страницы документальной истории. 1920-2020" - издание научное. Но пусть это не пугает тех, кто боится утонуть во множестве приведенных документов. Эти документальные свидетельства отлично обработаны и здорово поданы. Многие из них хранились в главных архивах страны, а часть рассекречена только недавно - специально для сборника, вышедшего на днях в издательстве "Научно-политическая книга".

И авторы-составители - для пионерского лагеря совсем не чужие. Н.Д.Оконова - отрядная и старшая пионервожатая Всесоюзного пионерского лагеря "Артек", профессор кафедры истории Московского гуманитарного университета. Н.М.Пронина - пионерка, пионервожатая Всесоюзного пионерского лагеря "Артек", доцент кафедры философии Московского педагогического государственного университета.

К различным юбилеям Артека выходили газетные репортажи, альбомы, снимались кинофильмы… Но вот о его истории - конкретной и документально подтвержденной, с оценкой происходивших на артековской земле событий, стало доподлинно известно во многом благодаря этой книге-новинке. Трудно было добраться до документам, по каким только учреждениям, подчас заповедным, не раскиданным.

Фото: НПК

В сборнике рассказывается о вековой жизни Артека: с 1920 года, за пять лет до его основания, и до нашего 2020-го. Не появиться бы в Крыму лагеря-санатория для пионеров, если бы не Декрет Совета народных комиссаров РСФСР "Об использовании Крыма для лечения трудящихся" от 21.12.1920. Сколько в стране ослабленных, больных детей, которых надо лечить. Это была невероятно, с первого взгляда трудноосуществимая идея - устроить в стране революционных перемен и кромешной бедности маленький детский рай. Так появился в урочище Артек, на склонах невзорвавшегося вулкана Аю-Даг - детский санаторный лагерь.

И документы Раздела I показывают, как удалось добиться цели в 1920-1929 годах. Затем превратить Артек (Раздел II) в место отдельно взятого детского счастья в 1930-1939.

Меня особенно заинтересовал Раздел Ш. 1940-1949 годы. Стиль суховат, однако красноречив: "Особенности жизнедеятельности санаторного пионерского лагеря "Артек" в предвоенные, военные и послевоенные годы. Артек в эвакуации в поселке Белокуриха Алтайского края. Сохранение традиций Артека. Трудовой вклад артековцев в Фонд обороны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разрушительные последствия фашистской оккупации Артека. Комплекс мер государственных, партийных, комсомольских органов по восстановлению народного хозяйства Крыма и Артека". Думаю, мало кто знал именно об этих документальных страницах артековской истории.

Прошел почти век. А для ребят, приезжающих сюда и во второй половине 1920-х, и сегодня все начинается с долгожданного, многими впервые увиденного моря. Доброжелательных вожатых, открывающих новую главку жизни, каждая страничка которой останется с тобою навсегда. Как и обретение умения общаться, дружить, развиваться духовно и физически. У каждого из нас, даже на эти счастливые брега не попадавших, был в жизни свой счастливый пик детства - свой Артек, на который мы равнялись, к которому стремились.

В 1990-х, в эпоху порой заслуженного, а часто и не нужного, злобного развенчания, Артек пытались втоптать в мокрый морской песок. Главное обвинение: он превратился в парадную вывеску, в притягательную витрину. Соглашусь, что, быть может, и так. Но в чем здесь вина взрослых создателей волшебства? И почему не должна была наслаждаться им ребятня, сюда приезжавшая? Не вся Франция заставлена Эйфелевыми башнями, но что плохого, если башня превратилась в символ Французской республики. А у нас в Крыму был и есть свой символ под названием Артек.

Помню май 1986 года. И поселки, забитые переселенцами из зараженной Чернобыльской зоны. Лучшим успокоением и подарком для них, их детей была путевка в Артек, прилюдно вручавшаяся.

Сейчас все встало на свои законные места. Документы "Раздел IX. 2014-2020 годы" рассказывают, как после вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году был принят "многоплановый комплекс мер Правительства Российской Федерации по реконструкции, строительству и дальнейшему развитию Международного детского центра "Артек" на 2015-2020 годы. Возрождение Артека на новом качественном уровне. Тематические партнеры современного Артека, конкурсный характер отбора участников. Архитектура артековских смен".

И еще очень приятное: "Подготовка к празднованию 100-летия Артека".