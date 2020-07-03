За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:, Москва 659 Московская область 298 Ханты-Мансийский АО 271 Санкт-Петербург 263 Иркутская область 249 Нижегородская область 229 Свердловская область 227 Ямало-Ненецкий АО 191 Воронежская область 151 Мурманская область 147 Красноярский край 135 Челябинская область 129 Республика Калмыкия 122 Архангельская область 119 Республика Тыва 110 Новосибирская область 105 Ульяновская область 103 Саратовская область 101 Хабаровский край 95 Ростовская область 92 Волгоградская область 89 Тюменская область 85 Омская область 83 Оренбургская область 78 Самарская область 77 Пензенская область 75 Приморский край 75 Ставропольский край 73 Алтайский край 73 Тульская область 72 Ивановская область 69 Республика Коми 64 Карачаево-Черкесская Республика 62 Кемеровская область 62 Белгородская область 60 Чувашская Республика 59 Республика Адыгея 58 Псковская область 57 Республика Дагестан 57 Краснодарский край 57 Пермский край 56 Ленинградская область 54 Брянская область 53 Калужская область 53 Томская область 53 Курская область 50 Республика Саха (Якутия) 50 Владимирская область 49 Кабардино-Балкарская Республика 48 Забайкальский край 48 Республика Башкортостан 47 Кировская область 45 Новгородская область 44 Смоленская область 43 Тамбовская область 43 Ярославская область 43 Республика Бурятия 43 Магаданская область 42 Тверская область 41 Камчатский край 41 Республика Татарстан 39 Рязанская область 38 Республика Мордовия 38 Республика Хакасия 38 Липецкая область 36 Республика Алтай 32 Сахалинская область 32 Орловская область 31 Республика Карелия 30 Курганская область 30 Амурская область 30 Астраханская область 29 Республика Марий Эл 25 Республика Ингушетия 24 Ненецкий автономный округ 22 Республика Северная Осетия 21 Костромская область 20 Вологодская область 20 Удмуртская Республика 17 Калининградская область 15 Чеченская Республика 12 Республика Крым 8 Еврейская АО 3 Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 667 883 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: г. Севастополь 0% г. Москва 0,3% Московская область, Республика Северная Осетия 0,5% Калининградская область 0,6% Орловская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,7% За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев: Владимирская область 3

Ивановская область 3

Калужская область 1

Московская область 7

Орловская область 3

Тверская область 2

Тульская область 4

Москва 34

Республика Коми 1

Архангельская область 3

Ленинградская область 2

Мурманская область 2

Новгородская область 1

Псковская область 2

Санкт-Петербург 45

Республика Калмыкия 1

Краснодарский край 2

Ростовская область 4

Республика Дагестан 3

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 2

Кировская область 2

Нижегородская область 5

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Самарская область 2

Саратовская область 1

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский АО 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Хакасия 2

Алтайский край 2

Красноярский край 9

Иркутская область 3

Новосибирская область 4

Республика Бурятия 2

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 9 859 человек. За сутки выписано из стационаров 8 915 выздоровевших: Белгородская область 134

Брянская область 23

Владимирская область 128

Воронежская область 322

Ивановская область 100

Калужская область 111

Костромская область 44

Курская область 114

Липецкая область 59

Московская область 596

Орловская область 117

Рязанская область 101

Смоленская область 62

Тамбовская область 70

Тверская область 93

Тульская область 36

Ярославская область 136

Москва 1591

Республика Карелия 28

Республика Коми 88

Архангельская область 138

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 24

Калининградская область 45

Ленинградская область 5

Мурманская область 23

Новгородская область 21

Псковская область 154

Санкт-Петербург 491

Республика Адыгея 51

Республика Калмыкия 7

Республика Крым 36

Краснодарский край 84

Астраханская область 15

Волгоградская область 116

Ростовская область 271

Республика Дагестан 95

Республика Ингушетия 12

Кабардино-Балкарская Республика 121

Карачаево-Черкесская Республика 76

Республика Северная Осетия - Алания 9

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 100

Республика Башкортостан 57

Республика Марий Эл 7

Республика Мордовия 67

Республика Татарстан 23

Удмуртская Республика 29

Республика Чувашия 20

Пермский край 128

Кировская область 36

Нижегородская область 251

Оренбургская область 89

Пензенская область 20

Самарская область 138

Саратовская область 111

Ульяновская область 123

Курганская область 51

Свердловская область 199

Тюменская область 71

Ханты-Мансийский АО 185

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Челябинская область 70

Республика Алтай 14

Республика Тыва 58

Республика Хакасия 12

Алтайский край 86

Красноярский край 191

Иркутская область 176

Кемеровская область 27

Новосибирская область 138

Омская область 51

Томская область 54

Республика Бурятия 53

Республика Саха (Якутия) 163

Забайкальский край 32

Камчатский край 93

Приморский край 69

Амурская область 57

Магаданская область 39

Хабаровский край 13

Сахалинская область 9

Еврейская автономная область 3

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 437 893 выздоровевших пациента.