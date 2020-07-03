За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:,
- Москва 659
- Московская область 298
- Ханты-Мансийский АО 271
- Санкт-Петербург 263
- Иркутская область 249
- Нижегородская область 229
- Свердловская область 227
- Ямало-Ненецкий АО 191
- Воронежская область 151
- Мурманская область 147
- Красноярский край 135
- Челябинская область 129
- Республика Калмыкия 122
- Архангельская область 119
- Республика Тыва 110
- Новосибирская область 105
- Ульяновская область 103
- Саратовская область 101
- Хабаровский край 95
- Ростовская область 92
- Волгоградская область 89
- Тюменская область 85
- Омская область 83
- Оренбургская область 78
- Самарская область 77
- Пензенская область 75
- Приморский край 75
- Ставропольский край 73
- Алтайский край 73
- Тульская область 72
- Ивановская область 69
- Республика Коми 64
- Карачаево-Черкесская Республика 62
- Кемеровская область 62
- Белгородская область 60
- Чувашская Республика 59
- Республика Адыгея 58
- Псковская область 57
- Республика Дагестан 57
- Краснодарский край 57
- Пермский край 56
- Ленинградская область 54
- Брянская область 53
- Калужская область 53
- Томская область 53
- Курская область 50
- Республика Саха (Якутия) 50
- Владимирская область 49
- Кабардино-Балкарская Республика 48
- Забайкальский край 48
- Республика Башкортостан 47
- Кировская область 45
- Новгородская область 44
- Смоленская область 43
- Тамбовская область 43
- Ярославская область 43
- Республика Бурятия 43
- Магаданская область 42
- Тверская область 41
- Камчатский край 41
- Республика Татарстан 39
- Рязанская область 38
- Республика Мордовия 38
- Республика Хакасия 38
- Липецкая область 36
- Республика Алтай 32
- Сахалинская область 32
- Орловская область 31
- Республика Карелия 30
- Курганская область 30
- Амурская область 30
- Астраханская область 29
- Республика Марий Эл 25
- Республика Ингушетия 24
- Ненецкий автономный округ 22
- Республика Северная Осетия 21
- Костромская область 20
- Вологодская область 20
- Удмуртская Республика 17
- Калининградская область 15
- Чеченская Республика 12
- Республика Крым 8
- Еврейская АО 3
- Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 667 883 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- г. Севастополь 0%
- г. Москва 0,3%
- Московская область, Республика Северная Осетия 0,5%
- Калининградская область 0,6%
- Орловская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Ивановская область 3
- Калужская область 1
- Московская область 7
- Орловская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 34
- Республика Коми 1
- Архангельская область 3
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 2
- Новгородская область 1
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 45
- Республика Калмыкия 1
- Краснодарский край 2
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 3
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 2
- Саратовская область 1
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский АО 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 2
- Красноярский край 9
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 4
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 9 859 человек.
За сутки выписано из стационаров 8 915 выздоровевших:
- Белгородская область 134
- Брянская область 23
- Владимирская область 128
- Воронежская область 322
- Ивановская область 100
- Калужская область 111
- Костромская область 44
- Курская область 114
- Липецкая область 59
- Московская область 596
- Орловская область 117
- Рязанская область 101
- Смоленская область 62
- Тамбовская область 70
- Тверская область 93
- Тульская область 36
- Ярославская область 136
- Москва 1591
- Республика Карелия 28
- Республика Коми 88
- Архангельская область 138
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 24
- Калининградская область 45
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 23
- Новгородская область 21
- Псковская область 154
- Санкт-Петербург 491
- Республика Адыгея 51
- Республика Калмыкия 7
- Республика Крым 36
- Краснодарский край 84
- Астраханская область 15
- Волгоградская область 116
- Ростовская область 271
- Республика Дагестан 95
- Республика Ингушетия 12
- Кабардино-Балкарская Республика 121
- Карачаево-Черкесская Республика 76
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 100
- Республика Башкортостан 57
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 67
- Республика Татарстан 23
- Удмуртская Республика 29
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 128
- Кировская область 36
- Нижегородская область 251
- Оренбургская область 89
- Пензенская область 20
- Самарская область 138
- Саратовская область 111
- Ульяновская область 123
- Курганская область 51
- Свердловская область 199
- Тюменская область 71
- Ханты-Мансийский АО 185
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Челябинская область 70
- Республика Алтай 14
- Республика Тыва 58
- Республика Хакасия 12
- Алтайский край 86
- Красноярский край 191
- Иркутская область 176
- Кемеровская область 27
- Новосибирская область 138
- Омская область 51
- Томская область 54
- Республика Бурятия 53
- Республика Саха (Якутия) 163
- Забайкальский край 32
- Камчатский край 93
- Приморский край 69
- Амурская область 57
- Магаданская область 39
- Хабаровский край 13
- Сахалинская область 9
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 437 893 выздоровевших пациента.