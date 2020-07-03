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03.07.2020 10:35
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:,
  1. Москва 659
  2. Московская область 298
  3. Ханты-Мансийский АО 271
  4. Санкт-Петербург 263
  5. Иркутская область 249
  6. Нижегородская область 229
  7. Свердловская область 227
  8. Ямало-Ненецкий АО 191
  9. Воронежская область 151
  10. Мурманская область 147
  11. Красноярский край 135
  12. Челябинская область 129
  13. Республика Калмыкия 122
  14. Архангельская область 119
  15. Республика Тыва 110
  16. Новосибирская область 105
  17. Ульяновская область 103
  18. Саратовская область 101
  19. Хабаровский край 95
  20. Ростовская область 92
  21. Волгоградская область 89
  22. Тюменская область 85
  23. Омская область 83
  24. Оренбургская область 78
  25. Самарская область 77
  26. Пензенская область 75
  27. Приморский край 75
  28. Ставропольский край 73
  29. Алтайский край 73
  30. Тульская область 72
  31. Ивановская область 69
  32. Республика Коми 64
  33. Карачаево-Черкесская Республика 62
  34. Кемеровская область 62
  35. Белгородская область 60
  36. Чувашская Республика 59
  37. Республика Адыгея 58
  38. Псковская область 57
  39. Республика Дагестан 57
  40. Краснодарский край 57
  41. Пермский край 56
  42. Ленинградская область 54
  43. Брянская область 53
  44. Калужская область 53
  45. Томская область 53
  46. Курская область 50
  47. Республика Саха (Якутия) 50
  48. Владимирская область 49
  49. Кабардино-Балкарская Республика 48
  50. Забайкальский край 48
  51. Республика Башкортостан 47
  52. Кировская область 45
  53. Новгородская область 44
  54. Смоленская область 43
  55. Тамбовская область 43
  56. Ярославская область 43
  57. Республика Бурятия 43
  58. Магаданская область 42
  59. Тверская область 41
  60. Камчатский край 41
  61. Республика Татарстан 39
  62. Рязанская область 38
  63. Республика Мордовия 38
  64. Республика Хакасия 38
  65. Липецкая область 36
  66. Республика Алтай 32
  67. Сахалинская область 32
  68. Орловская область 31
  69. Республика Карелия 30
  70. Курганская область 30
  71. Амурская область 30
  72. Астраханская область 29
  73. Республика Марий Эл 25
  74. Республика Ингушетия 24
  75. Ненецкий автономный округ 22
  76. Республика Северная Осетия 21
  77. Костромская область 20
  78. Вологодская область 20
  79. Удмуртская Республика 17
  80. Калининградская область 15
  81. Чеченская Республика 12
  82. Республика Крым 8
  83. Еврейская АО 3
  84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 667 883 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. г. Севастополь 0%
  2. г. Москва 0,3%
  3. Московская область, Республика Северная Осетия 0,5%
  4. Калининградская область 0,6%
  5. Орловская область, Рязанская область, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 1
  • Московская область 7
  • Орловская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 4
  • Москва 34
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 3
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 45
  • Республика Калмыкия 1
  • Краснодарский край 2
  • Ростовская область 4
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 5
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 2
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский АО 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 3
  • Новосибирская область 4
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 9 859 человек.

За сутки выписано из стационаров 8 915 выздоровевших:
  • Белгородская область 134
  • Брянская область 23
  • Владимирская область 128
  • Воронежская область 322
  • Ивановская область 100
  • Калужская область 111
  • Костромская область 44
  • Курская область 114
  • Липецкая область 59
  • Московская область 596
  • Орловская область 117
  • Рязанская область 101
  • Смоленская область 62
  • Тамбовская область 70
  • Тверская область 93
  • Тульская область 36
  • Ярославская область 136
  • Москва 1591
  • Республика Карелия 28
  • Республика Коми 88
  • Архангельская область 138
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 24
  • Калининградская область 45
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 23
  • Новгородская область 21
  • Псковская область 154
  • Санкт-Петербург 491
  • Республика Адыгея 51
  • Республика Калмыкия 7
  • Республика Крым 36
  • Краснодарский край 84
  • Астраханская область 15
  • Волгоградская область 116
  • Ростовская область 271
  • Республика Дагестан 95
  • Республика Ингушетия 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 121
  • Карачаево-Черкесская Республика 76
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 100
  • Республика Башкортостан 57
  • Республика Марий Эл 7
  • Республика Мордовия 67
  • Республика Татарстан 23
  • Удмуртская Республика 29
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 128
  • Кировская область 36
  • Нижегородская область 251
  • Оренбургская область 89
  • Пензенская область 20
  • Самарская область 138
  • Саратовская область 111
  • Ульяновская область 123
  • Курганская область 51
  • Свердловская область 199
  • Тюменская область 71
  • Ханты-Мансийский АО 185
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Челябинская область 70
  • Республика Алтай 14
  • Республика Тыва 58
  • Республика Хакасия 12
  • Алтайский край 86
  • Красноярский край 191
  • Иркутская область 176
  • Кемеровская область 27
  • Новосибирская область 138
  • Омская область 51
  • Томская область 54
  • Республика Бурятия 53
  • Республика Саха (Якутия) 163
  • Забайкальский край 32
  • Камчатский край 93
  • Приморский край 69
  • Амурская область 57
  • Магаданская область 39
  • Хабаровский край 13
  • Сахалинская область 9
  • Еврейская автономная область 3
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 437 893 выздоровевших пациента.

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