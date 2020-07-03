Раскопки в Иране пролили новый свет на загадочную столицу Мидии

Иранские археологи впервые обнаружили объекты, относящиеся к предполагаемому периоду основания города Экбатана - столицы Мидии, история которой во многом остается загадкой для науки.

Об открытии рассказало издание Tehran Times. В древности название Экбатана носили сразу два города. Один из них, расположенный на севере Ирана, был столицей царя Кира, а второй, на юге страны, был главным городом Мидии при царе Дарии I. Впоследствии он же был летней резиденцией многих персидских царей.

Сейчас там расположен город Хамадан. В рамках очередного полевого сезона иранские археологи впервые обнаружили здесь остатки объектов, которые относятся к периоду основания этого города. Согласно древнегреческим текстам, он был заложен около 678 года до нашей эры Дейосом, первым царем мидийцев.

"Найденные нами культурные элементы предположительно датируются 700-586 годами до нашей эры, - пояснил руководитель раскопок Мехрдад Малекзаде. - В этом сезоне нам, кажется, удалось ответить на давний вопрос: "Имеются ли какие-либо следы периода Мидии в Хамадане?".

Загадочной Экбатана является во многом потому, что большая ее часть находится в пределах современного города. Это крайне затрудняет раскопки. Исследования под современными зданиями до сих пор не проводились. В рамках очередного сезона был раскопан холм. В результате и были найдены самые нижние культурные слои. Предположительно, археологам удалось найти основание давно разрушенной крепости и башен. Остатки каменной стены находились на глубине более трех метров.

Ученые считают, что эта стена могла быть частью мощных оборонительных сооружений. Еще в V веке до нашей эры греческий историк Геродот описал этот город как окруженный семью концентрическими стенами.

"Божества велели им построить для него дворец, достойный королевского достоинства, и укрепить его стражами из копейщиков, - писал Геродот. - И сделали мидяне, потому что построили ему большой и сильный дворец в той части земли, которую он указал им. Они построили большие и крепкие стены, которые теперь называются Экбатана, стоящие кругами один за другим. И эти стены настолько изобретательны, что один круг выше другого только на высоту зубцов".

Согласно греческому историку Ксенофонту, Экбатана стала летней резиденцией царей из династии Ахеменидов. А их дворец был описан другим греческим историком Полибием. Он писал, что этот город был богаче и красивее, чем все другие города мира.

В 550 году до нашей эры Экбатана была резиденцией царя Астиага, когда этот город был взят войском персидского царя Кира II Великого. Его потомки из династии Ахеменидов и правили здесь до 330 года до нашей эры.

К слову, раскопки в этом городе больше столетия назад начали еще французские археологи. В середине прошлого века тут побывали немецкие и американские археологи. По сути, современные исследователи продолжили их раскопки. Им повезло - они нашли самые древние сооружения. Уже это делает раскопанный в Хамадане холм важным археологическим памятником.