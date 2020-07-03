На выходных состоятся матчи очередного, 26-го по счету тура российской Премьер-лиги. Не исключено, что по его итогам решится судьба чемпионства.

Ключевыми в борьбе за титул станут две встречи: в Черкизово, где "Локомотив" примет "Сочи", и суперматч в Краснодаре между одноименным клубом и "Зенитом". Для досрочного завоевания титула питерцам нужно выиграть свой поединок и надеяться на осечку "железнодорожников".

Справедливости ради, для команды Сергея Семака вряд ли так уж принципиально взять трофей именно на этой неделе. У нее такой солидный отрыв (в 11 очков) от ближайшего конкурента, что вряд ли ей уже что-то может помешать во второй раз подряд стать лучшим клубом Премьер-лиги. И все же оформить чемпионство на суперстадионе в Краснодаре в противостоянии с одной из самых ярких команд страны тоже было бы неплохо.

А ведь "Зенит" мог подойти к этому выезду с меньшим отрывом от преследователей. Во встрече с "Тамбовом" питерцы едва не потеряли очки, но гол Эмилиано Ригони в компенсированное время принес "сине-бело-голубым" три очка.

- Подавляющее большинство соперников против нас обороняются очень низко, и нам приходится взламывать оборону. Сейчас получить удовольствие и забивать столько, сколько хотели бы, мешает нервозность, - сказал после матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

У "Краснодара" свои задачи. Южане могут впервые в истории получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Для этого им необходимо обогнать "Локомотив" и занять итоговое второе место. На данный момент "быки" отстают от москвичей на три очка, но при этом у них есть матч в запасе.

Не в пользу "Краснодара" в ближайшем матче может сыграть тот факт, что на неделе команда Мурада Мусаева провела первый поединок после возобновления сезона. И он получился огненным: игра с "Ростовом" стала самой продолжительный в истории Премьер-лиги (футболисты провели на поле 111 минут) и закончилась ничьей 1:1. Краснодарцы потеряли очки из-за пенальти на 101-й минуте, который был назначен после просмотра VAR. После игры Мусаев раскритиковал судей и подчеркнул: "быков" не интересует, сможет ли "Зенит" досрочно завоевать чемпионство в воскресенье или нет.

- К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз такое происходит. Чемпионство "Зенита"? Нас эти расклады не очень-то волнуют. Мы сосредоточены на своей игре. Понятно, что в воскресенье будет топ-матч, на него никого не нужно дополнительно настраивать. Ждем его с нетерпением! Главное - восстановиться и подойти к нему во всеоружии, - отметил Мусаев.

Сразу три интересных матча запланировано на субботу. В первом из них столичное "Динамо" примет "Арсенал". Для туляков эта игра станет первой после отставки Игоря Черевченко. После пяти поражений подряд "оружейники" опустились на десятую строчку, хотя относительно недавно они претендовали на попадание в еврокубковую зону. Что касается "бело-голубых", то динамовцы все еще сохраняют определенные шансы на топ-5. Отставание от ЦСКА составляет восемь очков, но при этом у команды Кирилла Новикова есть матч в запасе.

Для завоевания титула "Зениту" нужно обыграть "Краснодар" и ждать осечки "Локомотива" в матче с "Сочи"

Армейцы же отправятся в гости к набравшему неплохую форму "Ахмату". В последних трех матчах клуб из Грозного набрал семь очков, добившись двух гостевых побед - в Самаре над "Крыльями Советов" (4:2) и в Туле над "Арсеналом" (3:1). Ну а ЦСКА после важнейшего триумфа в дерби со "Спартаком" (2:0) наверняка постарается закрепить свой успех и приблизиться к лидирующей тройке.

Наконец, завтра "Крылья Советов" с новым главным тренером Андреем Талалаевым примут "Ростов". Самарцы едва не сотворили сенсацию в прошлом туре, упустив победу над "Локомотивом" (1:1) на последних секундах компенсированного времени. В свою очередь, ростовчане продолжают претендовать на место в тройке.

Где будем смотреть

4 июля, суббота, Матч ТВ

18.20. "Спартак" - "Тамбов". Прямая трансляция.

20.25. "Локомотив" - "Сочи". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25. "Динамо" - "Арсенал". Прямая трансляция.

18.25. "Крылья Советов" - "Ростов". Прямая трансляция.

20.25. "Ахмат" - ЦСКА. Прямая трансляция.

5 июля, воскресенье, Матч ТВ

18.25. "Рубин" - "Оренбург". Прямая трансляция.

20.25. "Краснодар" - "Зенит". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25. "Уфа" - "Урал". Прямая трансляция.