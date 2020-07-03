Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом

Головинский суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по обвинению в мошенничестве.

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Осечкина В.В. меры пресечения в виде заочного ареста, удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Подробности дела собеседники информагентства не раскрывают. По данным информагентства, Осечкину заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Он объявлен в розыск.

По данным некоторых СМИ, Осечкина обвиняют в продаже родственникам заключённых страховых полисов. Якобы такая страховка помогала осуждённым отбывать наказание в приемлемых условиях и, в том числе, защищала от несчастных случаев, притеснений и прочих плохих вещей, что могут случиться с человеком в неволе. Сам Осечкин обвинения в продаже полисов отвергает. Как рассказывают СМИ, он уехал за границу еще в 2015 году.

Кстати, тема со страховками для заключенных действительно обсуждалась несколько лет назад. Идея состояла в том, что если страховая компания выплатит страховку, она потом вправе предъявить иск тюремной администрации за то, что та не выполнила свои обязанности. Мол, руководство казенного дома, зная, что у того или иного заключенного полис, не захочет потом связываться со страховой компанией и, соответственно, постарается, чтобы с головы человека не упало ни волосинки. Насколько серьезны такие аргументы - открытый вопрос. Как бы то ни было, правоохранители посчитали, что продавать такие полисы заключенным - мошенничество.