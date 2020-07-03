Новости

Посол России: Втягивание Боснии в НАТО подорвет основы этого государства 23:14
Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом 22:41
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца 22:19
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку 22:14
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА 22:06
В Германии открывается музей бикини 21:54
В Великобритании простились с самым старым котом в мире 21:53
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем 21:42
В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла трети месячной нормы 21:24
ВОЗ: Коронавирус не стал агрессивнее вследствие мутации 21:23
Мэр Майами-Дейд ввел бессрочный ночной комендантский час 21:16
Во Франции началось следствие в отношении экс-премьера Эдуара Филиппа 21:14
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 21:13
Британку приговорили к пожизненному заключению за попытку подрыва собора 21:10
Во Франции на фоне пандемии рекордно снизился уровень преступности 21:08
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции 20:21
Роспотребнадзор выпустил требования к детским учреждениям на летнем отдыхе 20:18
На борту следовавшего в Афины самолета произошло задымление 20:12
Обновленный Lada Largus Cross: первые фото 19:28
Apple планирует сделать iPhone удостоверением личности 19:25
Оборот ресторанов баров и кафе в мае был ниже на 52%, чем годом ранее 19:19
Ростехнадзор: Тревожная ситуация на Таймыре требует комплексных действий 19:14
Для голосования по поправкам к Конституции поставили 90 млн масок 19:14
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка 19:05
ЕАЭС и Израиль готовятся к заключению соглашения о зоне свободной торговли 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 22:41
Рубрика: Происшествия

Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом

Текст: Владислав Куликов

Головинский суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по обвинению в мошенничестве.

Фото: СК РФ
Прибывший из-за рубежа бизнесмен из "списка Титова" отпущен под подписку

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Осечкина В.В. меры пресечения в виде заочного ареста, удовлетворено", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Подробности дела собеседники информагентства не раскрывают. По данным информагентства, Осечкину заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Он объявлен в розыск.

По данным некоторых СМИ, Осечкина обвиняют в продаже родственникам заключённых страховых полисов. Якобы такая страховка помогала осуждённым отбывать наказание в приемлемых условиях и, в том числе, защищала от несчастных случаев, притеснений и прочих плохих вещей, что могут случиться с человеком в неволе. Сам Осечкин обвинения в продаже полисов отвергает. Как рассказывают СМИ, он уехал за границу еще в 2015 году.

В Липецке в суд направлено дело о махинациях с квартирами для сирот

Кстати, тема со страховками для заключенных действительно обсуждалась несколько лет назад. Идея состояла в том, что если страховая компания выплатит страховку, она потом вправе предъявить иск тюремной администрации за то, что та не выполнила свои обязанности. Мол, руководство казенного дома, зная, что у того или иного заключенного полис, не захочет потом связываться со страховой компанией и, соответственно, постарается, чтобы с головы человека не упало ни волосинки. Насколько серьезны такие аргументы - открытый вопрос. Как бы то ни было, правоохранители посчитали, что продавать такие полисы заключенным - мошенничество.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции

Главное сегодня

Поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 100 законов
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Роспотребнадзор выпустил требования к детским учреждениям на летнем отдыхе
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска