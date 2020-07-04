Баскетболисты Сергей Моня и Егор Вяльцев остаются в "Химках"

Для капитана "Химок" Мони следующий сезон станет 11-м по счету в этой команде, а для Вяльцева - десятым. Без этих опытнейших игроков, не раз выступавших за сборную России, болельщики уже не могут представить "Химки".

"С полной уверенностью могу сказать, что без нашего многолетнего капитана Сергея Мони и его ассистента Егора Вяльцева уже невозможно представить БК "Химки". Не нужно смотреть ни на возраст, ни на паспортные данные, потому что в физическом плане они дадут много очков вперед любому молодому игроку, и уж тем более - по профессиональным качествам, потому что Сергей и Егор - основа нашего клуба", - сказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов.

"В целом, мы рады, что смогли сохранить основу российских игроков. Эта преемственность всегда важна, и когда в команде есть ребята, которые готовы умирать за клуб на площадке, это очень приятно и почетно для нас. Уверен, и Моня, и Вяльцев своего последнего слова еще далеко не сказали и очень здорово нам помогут в предстоящем сезоне", - добавил он.

Остался доволен тем, что удается сохранить костяк команды, которая в минувшем сезоне уверенно лидировала в незавершенном чемпионате Единой лиги и успешно боролась за путевку в плей-офф Евролиги, и ее главный тренер Римас Куртинайтис.

"Сергей и Егор - это сердце команды, наши старожилы. И у нас не было никаких вопросов по продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили. Когда нужны в игре бойцовские качества, у меня всегда есть два человека, которые выложатся на сто процентов, дадут необходимую команде искру, они из тех, кто готов умереть на площадке за клуб", - отметил Куртинайтис.

Ранее "Химки" продлили соглашение с лидером команды Алексеем Шведом.