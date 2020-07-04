Более 100 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции

При взрыве на фабрике фейерверков в Турции пострадали 114 человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.

Инцидент произошел в пятницу, 3 июля, рядом с городом Хендек на северо-западе страны. В момент взрыва на фабрике находились 186 сотрудников. Пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи 92 человека были выписаны, а 22 все еще находятся на лечении.

К тушению возникшего после взрыва пожара привлекался российский самолет-амфибия Бе-200. "Огонь был успешно потушен, но, к сожалению, не обошлось без жертв", - рассказал РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов Физули Моллаев.

Взрыв вызвал панику среди местного населения. Многие выскочили на улицу, решив, что это землетрясение. Причины произошедшего устанавливаются. Телеканал CNN Turk показал кадры с места события.