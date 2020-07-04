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04.07.2020 08:35
Рубрика: В мире

Бразилия пересекла отметку в 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
За две недели количество случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло на 500 тысяч, перешагнув 3 июля отметку в 1,5 миллиона человек. Однако глава Всемирной организации здравоохранения Майк Райан видит сигналы стабилизации ситуации в стране.

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано свыше 42 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2, 1290 человек - скончались. Всего жертвами вируса в стране стали более 63 тысяч бразильцев. "В последние дни цифры стабилизировались, - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в пятницу. - Надежда, что они не начнут расти".

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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Последние две недели ежесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Бразилии в среднем был 40 тысяч человек, каждый день умирали от 550 до 1300 человек. В четверг, 2 июля, по данным ВОЗ, Бразилия возглавила список стран по уровню суточной смертности от этого заболевания.

Однако на этом фоне все больше бразильских регионов продолжают снимать ограничения, наложенные ранее из-за стремительного распространения по стране нового типа коронавируса. С понедельника в Сан-Паулу открываются бары, рестораны и салоны красоты, которые первое время будут функционировать с огромным количеством ограничений и дополнительных санитарных требований.

Накануне заведения общественного питания заработали в Рио-де-Жанейро. Несмотря на требования по соблюдению социальной дистанции, первый вечер собрал толпу людей на улице баров в престижном районе Леблон. К тому же большинство из тех, кто три с половиной месяца с нетерпением ждал этого вечера, были без масок.

А вот в штате Гояс, что в центральной части Бразилии, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, власти решили попробовать так называемый прерывистый карантин, который должен просуществовать до сентября этого года. Предполагается, что две недели жители штата будут жить нормальной докоронавирусной жизнью, а две недели они будут существовать в рамках жестких карантинных мер, когда работают только экстренные службы, магазины и аптеки.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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