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04.07.2020 15:23
Рубрика: В мире

Британские музыканты требуют открыть залы

Текст: Северьян Цагарейшвили

Пока в Европе культурная жизнь постепенно возрождается после карантина, в Великобритании многие музыкальные организации оказались на грани банкротства. Поэтому 2 июля там стартовала онлайн-кампания Let Music Play: она призвана привлечь внимание к проблемам театров и концертных залов и огромному финансовому ущербу, вызванному пандемией COVID-19.

Фото: youtube.com
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На культурную жизнь страны Туманного Альбиона карантинные меры оказали разрушительный эффект: из-за недостатка финансовой помощи со стороны государства и постоянной отмены живых спектаклей и концертов музыкальные организации потеряли по крайней мере три миллиарда фунтов стерлингов и шестьдесят процентов рабочих. Колоссальные убытки понесли не только небольшие площадки, но и известные во всем мире театры и залы, среди которых лондонский театр "Ковент Гарден" и концертный зал "Альберт-холл".

Поэтому Let Music Play призывает британское правительство установить конкретные сроки открытия музыкальных учреждений без соблюдения мер социальной дистанции, а также оказать финансовую помощь пострадавшим площадкам. Инициатором кампании стала UK Music - британская организация, представляющая интересы коммерческой музыкальной индустрии Великобритании.

Кампанию было решено провести на платформе социальной сети Twitter: концертные залы, театры, музыкальные коллективы под хэштэгом #letmusicplay уже начали делиться памятными фотографиями и видео с просьбами о финансовой поддержке. К примеру, Королевский филармонический оркестр в своем официальном Twitter-аккаунте разместил фотографию со своего последнего выступления перед локдауном: тогда музыканты играли "Весну священную" Стравинского в Саут Бэнк Центре. "Мы ждем не дождемся момента, когда снова сможем играть вживую для наших зрителей", - пишут музыканты.

И все же, несмотря на проблемы, живая музыка постепенно возвращается в Великобританию. С 1 июня по радио BBC из лондонского Уигмор-Холла звучат прямые трансляции концертов, но пока без зрителей: меломаны смогли, помимо прочего, услышать вокальный цикл "Зимний путь" Шуберта в исполнении тенора Марка Падмора и пианиста Мицуко Утида.

Фото: Сергей Куксин
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Прославленный музыкальный фестиваль "Би Би Си Промс", которому в этом году исполняется 125 лет, пройдет с 17 июля по 12 сентября, но живые концерты возобновятся только с конца августа. В летнее время любителей музыки ждут трансляции архивных выступлений Леонарда Бернстайна, Бернарда Хайтинга, Дмитрия Хворостовского и других музыкантов. А Глайндборнский фестиваль в августе покажет оперетту Жака Оффенбаха "Дамы рынка": представление состоится на открытом воздухе с ограниченным числом зрителей.

Что касается оперных домов, то раньше сентября их открытие не предвидится, однако лондонский "Ковент Гарден" в июне запустил посткарантинный проект Live from Covent Garden: на сайте и на YouTube-канале театра были показаны три оперных и балетных концерта, ставших первыми после трехмесячного молчания.

В мире Европа Великобритания Культура Музыка Пандемия коронавируса COVID-19

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