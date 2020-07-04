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04.07.2020 01:02
Рубрика: Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Текст: Максим Макарычев

Согласно данным Reuters, число глобальных случаев коронавируса в пятницу вечером превысило 11 миллионов, что стало еще одной вехой в распространении этой болезни.

По информации института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания коронавирусом в режиме онлайн, по состоянию на 0.30 московского времени субботы, в мире от COVID-19 погибло 523 562 человека, что примерно равно числу смертельных случаев от гриппа, регистрируемых ежегодно.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Как отмечают эксперты, пандемия вступила в новую фазу: в Индии и Бразилии зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения в день, что создает серьезную нагрузку на медицинские ресурсы. В некоторых странах наблюдается возобновление распространения инфекций, что вынуждает власти частично восстанавливать ограничительные меры. По мнению экспертов, пандемия может повториться в 2021 году.

Напомним, что в четверг 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте случае заболевания COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Этот всплеск случаев заражения, отмечает The Associated Press, частично объясняется тем, что многие американцы перестали использовать маски и следовать правилам социального дистанцирования, а в последние несколько недель почти половина штатов сняла ограничительные меры.

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