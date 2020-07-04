Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 256 / 1888-7 "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

На основании протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 года об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 15, частями 25 и 26 статьи 2, частью 5 статьи 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, состоявшемся 1 июля 2020 года, приняли участие 74 114 217 граждан Российской Федерации. На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92 процента от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.

2. Считать изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", за которые проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, одобренными.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в "Российской газете", а также опубликовать его в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина