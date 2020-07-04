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04.07.2020 09:35
Рубрика: Экономика

Для укрепления рубля потребуется больше позитивных сигналов для инвесторов

Текст: Светлана Ментюкова

Курс рубля на 4 июля 2020 установлен на уровне 71,39, за доллар и 80,26 за евро. Это минимум, который российская валюта демонстрирует с мая текущего года. Следует из данных торгов.

Волатильность российской валюты, которую она демонстрировала всю последнюю неделю, была обусловлена сразу несколькими глобальными факторами от негативных экономических прогнозов, из-за ожидания второй волны коронавируса, до слухов о намерении Саудовской Аравии начать новый цикл ценовых войн на рынке нефти из-за нежелания стран добросовестно выполнять условия соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+.

Фото: iStock
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Дополнительным негативным фактором для рубля, сообщают РИА Новости, стало ослабление спроса на рублевый долг. Об этом, в частности, свидетельствуют оценки Национального расчетного депозитария (НРД). По оценке НРД, доля нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей в июне сократилась на 1,03 процентного пункта - до 29,62%. При этом на 31 декабря показатель составляла 31,5%, на 31 марта - 31,08%, на 30 апреля - 30,59%, на 31 мая - 30,65%.

По мнению аналитиков, для укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам потребуется больше позитивных сигналов для инвесторов, в том числе, политических.

Котировки нефти также снижались в пятницу (сейчас - на 0,9% до 42,8 доллара) - на фоне опасений по поводу сохранения низких темпов развития мировой экономики из-за коронавируса.

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