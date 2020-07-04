Эксперт объяснил, что никогда нельзя делать при приготовлении яиц

Пищевой технолог из Испании Марио Санчес рассказал, какие ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда. Специалист напомнил, что сальмонеллез - острая кишечная инфекция - чаще всего связан с употреблением яиц, в которых присутствуют соответствующие бактерии. Они особенно опасны для людей старше 65 лет, для детей в возрасте до пяти лет и для тех, у кого ослаблена иммунная система.

Опасные микроорганизмы, присутствующих в яйце, устраняются только в том случае, если вы готовите яйца при температуре выше 75 градусов.

Отмечается, что яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц. Использовать яйца с ранее треснувшей скорлупой - опасно.

На уровне бактерий прикосновение к яйцу равнозначно обращению с сырым мясом или рыбой. В процессе приготовления необходимо постоянно мыть руки и очищать поверхности, с которыми соприкасались продукты.

Отмечается, что яйца перед приготовлением действительно лучше не мыть (особенно заранее), так как это нарушает естественную защитную пленку на продукте. Если яйцо сильно грязное, рекомендуется очистить поверхность сухой кистью. Или все же сполоснуть продукт в воде и сразу же отправить на плиту.