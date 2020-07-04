Эксперты: Cпрос на услуги косметологов снизился мало

Пандемия COVID-19 в числе первых закрыла для посетителей салоны красоты и бьюти-клиники. И откроются эти важные для миллионов женщин, да и для значительной части мужчин, учреждения в числе последних - во время кризиса значение внешней красоты, кажется, уходит на задний план. Однако эксперты считают, что спрос на услуги косметологов снизился мало, просто они ушли в так называемый "серый" рынок.

Журнал "Новости GMP" провел телефонный опрос 604 профессиональных косметологов. Хотя авторы исследования и сами предполагают, что ситуация не позволяла многим из них отвечать предельно откровенно, но все же косвенные вопросы позволили сделать некоторые выводы. Они показывают, что в целом по стране на период пандемии приостановили свою деятельность 64,2 процента косметологов, причем в Санкт-Петербурге таких оказалось даже 86 процентов, а в Москве - около 63 процентов. Однако, в столице наиболее высокой оказалась и часть тех, кто стал оказывать услуги "на дому" - 4,5 процента.

Мало сократили свою профессиональную деятельность и косметологи Сибирского федерального округа - 36 процентов, Дальневосточного федерального округа лишь 12 процентов. Меньше всего влияние пандемии на спрос отметили специалисты в республиках Северного Кавказа, где его снижение отметили только 56 процентов косметологов. Причину авторы исследования видят в том, что в этих федеральных округах бьюти-индустрия не так развита, как в европейской части страны, и здесь многие по-прежнему оказывают такие услуги частным образом.

По ответам на общий вопрос: "Какая часть коллег, по вашему мнению, стала работать на "сером" рынке?", можно судить, что их доля составляет примерно треть. Но аналитики считают все же, что услуги на дому могут оказывать не более 15 процентов.

Но что важно для потребителей косметологических услуг: даже в условиях пандемии большинство этих специалистов, в том числе и тех, кто работает в "сером" сегменте рынка, продолжают закупать препараты только у официальных дистрибьюторов - в целом, по данным опроса, таких 82 процента. Однако выросла и доля тех, кто берет и самостоятельно использует специальные препараты из тех салонов и клиник, в которых они официально работают - таких оказалось около 8 процентов. Такая практика распространена больше всего в северокавказских республиках (15 процентов), регионах Уральского федерального округа (14 процентов) и Санкт-Петербурга (12 процентов).

Косметологические услуги, особенно инвазивные, всегда содержат в себе определенные риски, как и любые медицинские манипуляции и операции. Нет-нет, но иногда появляются сообщения о печальных последствиях даже одного "укола красоты". Понимать это должны не только сами специалисты, но и их клиенты. Поэтому вряд ли стоит рисковать, соглашаясь на подобные услуги "на кухне" - даже ради неземной красоты. Тем более, что ограничительные меры постепенно отменяются.