ФК "Шахтер" в ранге чемпиона Украины победил киевское "Динамо"

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в выездном матче 29-го тура чемпионата Украины.

Встречи "Шахтера" и "Динамо" - одно из самых принципиальных футбольных противостояний на территории не только бывшего СССР, но и всей Европы. Матчи команд почти никогда не проходят спокойно, без стычек и удалений. Так было и в этот раз, несмотря на то, что стадион по понятным причинам оказался непривычно пуст.

Первые полчаса игры проходили в равной борьбе и фактически без моментов. Спокойное течение встречи взорвал "Шахтер" двумя голами: сначала Тарас Степаненко на 31-й минуте поразил цель, а спустя еще восемь минут преимущество удвоил Евгений Коноплянка, который в начале текущего сезона вернулся на родину после нескольких лет в Европе. Со счетом 0:2 команды ушли на перерыв.

С началом второй половины динамовцы бросились отыгрываться и добились успеха - усилиями Беньямина Вербича и Карлоса Де Пены, отличившихся на 51-й и 67-й минутах, равновесие восстановилось. Однако "горняки" через семь минут снова вышли вперед: сработала бразильская связка Тайсона, только вышедшего на замену, и Алана Патрика, отправившего мяч в сетку после отличной передачи партнера.

Оба тренера сразу провели серию замен, бросив в бой свежие силы. Киевлянам надо было атаковать, но темп игры упал, а впереди совсем ничего не получалось. Как итог, у хорватского защитника "Динамо" Йосипа Пиварича сдали нервы - он устроил стычку в центре поля и получил прямую красную карточку, можно сказать, дежурную для украинского классико, поставив жирный крест на попытках своей команды добыть этим вечером хотя бы ничью.

Для "Шахтера" конечный результат уже не имел никакого турнирного значения - "горняки" еще 20 июня досрочно оформили чемпионский титул. А вот "Динамо", потерпевшее второе поражение подряд, значительно усложнило себе жизнь в борьбе за итоговое второе место. Отрыв киевлян от идущей третьей "Зари" составляет всего одно очко, при этом луганская команда провела на матч меньше. До окончания чемпионата "Динамо" ждет три игры, в том числе непосредственно против "Зари". Эта встреча состоится 15 июля, и проигрыш в ней, скорее всего, оставит "бело-синих" без Лиги чемпионов, тогда как Украину в главном еврокубке представят Донецк и Луганск.