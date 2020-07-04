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04.07.2020 21:52
Рубрика: Спорт

ФК "Шахтер" в ранге чемпиона Украины победил киевское "Динамо"

Текст: Михаил Хорошилов

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в выездном матче 29-го тура чемпионата Украины.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Встречи "Шахтера" и "Динамо" - одно из самых принципиальных футбольных противостояний на территории не только бывшего СССР, но и всей Европы. Матчи команд почти никогда не проходят спокойно, без стычек и удалений. Так было и в этот раз, несмотря на то, что стадион по понятным причинам оказался непривычно пуст.

Первые полчаса игры проходили в равной борьбе и фактически без моментов. Спокойное течение встречи взорвал "Шахтер" двумя голами: сначала Тарас Степаненко на 31-й минуте поразил цель, а спустя еще восемь минут преимущество удвоил Евгений Коноплянка, который в начале текущего сезона вернулся на родину после нескольких лет в Европе. Со счетом 0:2 команды ушли на перерыв.

С началом второй половины динамовцы бросились отыгрываться и добились успеха - усилиями Беньямина Вербича и Карлоса Де Пены, отличившихся на 51-й и 67-й минутах, равновесие восстановилось. Однако "горняки" через семь минут снова вышли вперед: сработала бразильская связка Тайсона, только вышедшего на замену, и Алана Патрика, отправившего мяч в сетку после отличной передачи партнера.

Оба тренера сразу провели серию замен, бросив в бой свежие силы. Киевлянам надо было атаковать, но темп игры упал, а впереди совсем ничего не получалось. Как итог, у хорватского защитника "Динамо" Йосипа Пиварича сдали нервы - он устроил стычку в центре поля и получил прямую красную карточку, можно сказать, дежурную для украинского классико, поставив жирный крест на попытках своей команды добыть этим вечером хотя бы ничью.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Для "Шахтера" конечный результат уже не имел никакого турнирного значения - "горняки" еще 20 июня досрочно оформили чемпионский титул. А вот "Динамо", потерпевшее второе поражение подряд, значительно усложнило себе жизнь в борьбе за итоговое второе место. Отрыв киевлян от идущей третьей "Зари" составляет всего одно очко, при этом луганская команда провела на матч меньше. До окончания чемпионата "Динамо" ждет три игры, в том числе непосредственно против "Зари". Эта встреча состоится 15 июля, и проигрыш в ней, скорее всего, оставит "бело-синих" без Лиги чемпионов, тогда как Украину в главном еврокубке представят Донецк и Луганск.

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