Фрунзик Мкртчян: Люди меня любят, потому что я тоже их всех очень люблю

4 июля знаменитому советскому актеру Фрунзе Мкртчяну могло бы исполниться 90 лет. Народный любимец, озарявший своей улыбкой как театральные подмостки, так и съемочные площадки, он и сегодня не нуждается в представлении. "Мимино", "Одиноким предоставляется общежитие", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"… Та самая нестареющая классика, которую можно пересмотреть не раз и от души похохотать над фразочками героев Мкртчяна. Но едва ли в этот момент зритель задумывается, что за смехом скрывается настоящая драма.

В день рождения актера "РГ" предлагает вспомнить 5 фактов из жизни Фрунзика Мкртчяна.

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Мушег и Санам Мкртчян назвали второго сына по последней моде - в честь полководца и революционера Михаила Фрунзе. Повзрослев, актер подумывал официально сменить имя на Мгер, что в переводе означает "Солнце". Однако слава его опередила: широкому зрителю он стал известен как Фрунзе Мкртчян, а позже - более ласково - Фрунзик.

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Отец Фрунзика хотел, чтобы мальчик стал знаменитым художником. Однако Фрунзик Мкртчян с детства мечтал стать комиком и постоянно сравнивал себя с Чарли Чаплином, который, как признавался актер, был для него таким же авторитетом, как Бах - для музыкантов. Мкртчян уважал первопроходцев киногротеска, но всегда выделял именно американского комика, который не переставал его удивлять. К слову, Фрунзик продолжал рисовать и в зрелом возрасте, а его работы благосклонно оценивали и друзья, и профессионалы.

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Фрунзик Мкртчян признавался, что он мог бы сниматься не только в СССР, но и в других странах. "Для меня психологическая ситуация важнее, чем язык. Потому, когда я снимаюсь в Индии, я говорю по-армянски, но мой герой ведет себя естественно и психологически правдиво", - делился актер. На съемочной площадке не улыбаешься по-чешски или по-португальски, не плачешь по-турецки. Ведь речь - это только средство, а суть, по словам Мкртчяна, в ином.

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Некоторые крылатые фразы Фрунзика Мкртчяна не были прописаны в сценарии и рождались именно благодаря импровизации актера. Фрунзик обладал не только актерским талантом, но и умел наблюдать за собеседником, впитывать его мимику и интонации. Например, в картине Генриха Маляна "Мы и наши горы", в диалоге между милиционером и пастухом он так просто и так естественно выразил богатую палитру эмоций возгласом: "Эй-эй-э-э-э". Старший брат актера Альберт Мкртчян отмечал, что так характерно вздыхал их отец, когда попадал в переплет.

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Горем стала болезнь красавицы-супруги Донары Пилосян, которая появилась на экране вместе с Фрунзиком Мкртчяном в "Кавказской пленнице". Он сыграл дядю "спортсменки, комсомолки и просто красавицы" Нины, а она - его жену. Они познакомились, когда он был состоявшимся артистом, а она - абитуриенткой Ереванского художественно-театрального института, мечтавшей именно у Фрунзика готовиться к вступительным экзаменам. Настойчивость девушки и ее карие глаза покорили Мкртчяна, и свадьба не заставила себя ждать.