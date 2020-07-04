Глава WADA считает правильным решение восстановить РУСАДА в правах

Новости

В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей 17:39
"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов 17:31
Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране 16:40
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 16:36
Составлен список лучших хорроров десятилетия 16:29
Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы 16:27
МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и грозе 16:16
В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле 16:01
Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу 16:00
Вышел трейлер якутской мистической драмы "Пугало" 15:56
СКР обжаловал решение прокуратуры по делу о получении взятки следователем 15:54
В Волгограде раскрыли крупную сеть подпольных казино 15:43
В Башкирии судьбу мужчины, убившего педофила, решат присяжные 15:32
Британские музыканты требуют открыть залы 15:23
Ученые считают, что любители "ужастиков" лучше готовы к пандемии 15:18
Вышел трейлер индийского хоррора "Чурули" 15:14
Один человек погиб в Японии из-за ливневых дождей 14:44
Не авария, а анекдот. Блогеры разбили "Запорожец" о шестисотый Mercedes 14:38
Психологи назвали главные заблуждения людей об идеальном теле партнера 14:14
Правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 13:52
Боровшиеся с COVID-19 кубанские медики бесплатно отдохнут в Анапе 13:48
В МИД РФ не исключили приход талибов к власти в Афганистане 13:42
На всероссийском этапе конкурса "Воин мира" победила команда ЗВО 13:31
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии 13:24
The Guardian включил снимок крымской лаванды в топ лучших фото 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 16:43
Рубрика: Спорт

Глава WADA считает правильным решение восстановить РУСАДА в правах

Текст: Сергей Литвинов
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является правильным решением. Его слова приводит польский портал The First News.
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Marc BRAIBANT / AFP
США пригрозили ВАДА прекращением финансирования

"Время показало, что восстановление РУСАДА в правах было верным шагом. Благодаря ему, наконец, удалось получить пробы и данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, нарушивших антидопинговые правила и которых могут дисквалифицировать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановления РУСАДА, позволили нам подготовить 289 дел. Это было трудное, возможно, спорное, но хорошее решение", - сказал Банька.

В конце сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года, а также до 30 июня 2019 года передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановления РУСАДА в правах.

Спорт Спортивная жизнь Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

Главное сегодня

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
МИД РФ назвал "ущербной" идею проведения расширенного саммита G7
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей