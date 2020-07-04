Глава WADA считает правильным решение восстановить РУСАДА в правах

"Время показало, что восстановление РУСАДА в правах было верным шагом. Благодаря ему, наконец, удалось получить пробы и данные из московской лаборатории. Хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, нарушивших антидопинговые правила и которых могут дисквалифицировать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановления РУСАДА, позволили нам подготовить 289 дел. Это было трудное, возможно, спорное, но хорошее решение", - сказал Банька.

В конце сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года, а также до 30 июня 2019 года передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановления РУСАДА в правах.