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04.07.2020 00:01
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил результат

Итоги голосования легитимны и бесспорны
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала легитимными итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. "Голосование прошло свободно, открыто, максимально демократично и справедливо. Его итоги легитимны и бесспорны", - заявила она.

На заседании в пятницу ЦИК подвел окончательные итоги плебисцита. В протокол о результатах общероссийского голосования внесены следующие данные. В списки участников были включены 109 190 337 граждан России. В голосовании приняли участие 74 215 555 человек, или 67,97%.

На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 человек, что составляет 77,92 % от числа избирателей. "Нет" ответили 15 761 978 человек, или 21,27%.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Таким образом, изменения в Конституцию РФ, которые поддержали более половины граждан страны, принявших участие в голосовании, считаются одобренными. Этот факт зафиксирован в постановлении Центризбиркома. Результаты голосования ЦИК определил после получения всех данных протоколов об итогах голосования избирательных комиссий субъектов РФ, зарубежной территориальной комиссии, территориальных комиссий Байконура и дистанционного электронного голосования ЦИК. "Все протоколы подписаны и представлены в ЦИК", - проинформировала Элла Памфилова. "По завершении всех этапов проведения голосования можно сделать главный вывод: мы с вами справились с основными задачами, которые не раз обозначали в ходе кампании", - отметила глава комиссии.


Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 июля 2020 г. N 256/1888-7 г. Москва

О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

На основании протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 года об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 15, частями 25 и 26 статьи 2, частью 5 статьи 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, состоявшемся 1 июля 2020 года, приняли участие 74 114 217 граждан Российской Федерации. На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92 процента от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.

2. Считать изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", за которые проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, одобренными.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в "Российской газете", а также опубликовать его в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Э. Памфилова

Секретарь

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

М. Гришина

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