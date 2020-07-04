К июлю продажи авиа- и железнодорожных билетов почти восстановились

Во второй половине июня продажи авиа- и железнодорожных билетов практически вернулись к прежним значениям, которые были характерны для периода до пандемии: продажи оказались ниже значений февраля-марта 2020 года всего на 5%. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных "Первый ОФД".

"Общие продажи билетов сократились на 66% в период федеральных ограничений (введенных из-за пандемии - прим. "РГ"), в период действия региональных ограничений падение уменьшилось до 45%, в период частичного снятия ограничений продажи практически вернулись к базовому периоду (февраль-март 2020 года) - снижение составило 5%", - говорится в сообщении.

При этом, напоминают в "Первом ОФД", с началом июня наступил сезон отпусков и продажи билетов должны быть значительно выше значений, характерных для марта и февраля.

По данным оператора, в период действия федеральных ограничений сильнее всего просели продажи авиабилетов: снижение составило 80%, тогда как аналогичный показатель для железнодорожных билетов составил 63%, по сравнению с базовым периодом. В период действия региональных ограничений снижение составило 62% по авиа- и 41% по ж/д-билетам соответственно. С момента частичного снятия ограничений продажи ж/д-билетов практически вернулись к значениям февраля-марта, в отличие от авиабилетов, снижение продаж которых по отношению к базовому периоду зафиксировалось на уровне 17%.