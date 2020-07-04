Компания Air France уволит более 7500 своих сотрудников

Компания Air France-KLM планирует сократить более 7500 рабочих мест из-за глобального кризиса в авиационной отрасли, вызванного пандемией коронавируса.

Вторая по величине европейская авиакомпания уволит 6560 человек непосредственно в Air France, и 1020 - в ее региональной "дочке" - компании Hop! При этом шесть тысяч из 41 тысячи сотрудников будут сокращены до конца 2022 года, сообщает ВВС.

Ожидается, что выход на пенсию и увольнение работников по собственному желанию составят около половины сокращений в Air France. Сокращения будут происходить в течение следующих трех лет. В Air France исходят из того, что компания не вернется к докризисным объемам перевозок как минимум до 2024 года. "Восстановление деятельности происходит очень медленно", - говорится в заявлении перевозчика.

Компания также сослалась на неопределенность в вопросе снятия ограничений на международное авиасообщение во многих странах и на резкое уменьшение спроса клиентов на авиаперелеты. В разгар пандемии доходы компании упали на 95%, и Air France теряла 15 миллионов евро в день.

В пятницу члены профсоюза и сотрудники Air France устроили акции протеста по всей Франции, в том числе возле офисов компании рядом с аэропортом Руасси-Шарль-де-Голль. Французское правительство тем временем пообещало выделить Air France-KLM миллиарды евро.

Напомним, что другие мировые авиакомпании были вынуждены принять аналогичные меры по сокращению персонала и оптимизации расходов. Ранее EasyJet заявила, что может сократить численность персонала до трети сотрудников из-за коронавируса. В июне Lufthansa заявила, что планирует уволить 22 тысячи работников, а British Airways сообщила в апреле, что может сократить до 12 тысяч из 42 тысяч своих сотрудников.