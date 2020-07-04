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04.07.2020 02:50
Рубрика: В мире

Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о переговорах в столице ФРГ. Там собрались политсоветники лидеров "нормандской четверки", чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины. "Состоялся сложный обстоятельный разговор. Много времени ушло на то, чтобы "уяснить позицию Украины", - отметил Козак.

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Переговоры длились почти 10 часов (вместо запланированных пяти-шести), но финальный документ встречи принят не был, поскольку не удалось согласовать детали. Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса. "Сегодня не удалось получить от Украины четкий ответ, когда будет подготовлен этот документ", - цитирует Козака агентство "Интерфакс".

На встрече также обсуждался вопрос "нормандского" саммита на высшем уровне. "О встрече на уровне министров пока говорить рано. Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. А это десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом", - пояснил замглавы администрации президента России.

Напомним, в "нормандскую четверку" входят представители Германии, Франции, России и Украины.

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